„Die Stadt sollte sich einen Partner suchen“

Was soll erhaltenswert an den halb zerfallenen Häusern an der Triebisch in der Fährmannstraße sein? Andreas Christl, der Leiter der Kreisdenkmalbehörde, gibt darauf Antworten.

Herr Christl, Ihrer Meinung nach sollen die zum Abriss vorgesehenen Häuser auf der Fährmannstraße Wohnqualität bieten. Worin besteht diese?

Man kann schon aus der ersten Etage zur Altstadt hinüberschauen. Wenn man aus dem Kopfbau der Fährmannstraße blickt, nimmt man zu mehr als fünfzig Prozent Grün wahr. Von der Fährmannstraße ist man fußläufig in drei Minuten bei der nächsten Bank und Sparkasse. Man ist in fünf Minuten bei der nächsten Verwaltung, in drei Minuten beim Discounter. Und man hat den Vorteil, dass man weiß, wo man abends sein Auto hinstellen kann, denn an der Elbe stehen Parkflächen zur Verfügung. Man kann in der Fährmannstraße vorfahren, Kinder und Einkäufe ausladen. Damit die Leute an die frische Luft kommen, könnte man Höfe an der Triebisch und Balkons schaffen.

Sie beschreiben das Umfeld und die Häuser selbst?

Die Wohnungen in der Fährmannstraße haben ordentliche, große Raumhöhen, eine ordentliche Belichtung. Man muss im Erdgeschoss, im Hochwasserbereich, ja keine Wohnungen einbauen. Die Substanz der Häuser kommt von ihrer Wertigkeit einem Rohbau gleich. Man muss also nur noch die Kosten für den Ausbau und die Modernisierung tragen. Ich verstehe nicht, warum das nicht machbar sein soll?

Weil es sich für keinen Investor lohnt.

In Ihrer Zeitung hat Herr Hannot ja vorgerechnet, wie es gehen könnte. Er saniert mittlerweile das dritte Gebäude in der Altstadt. Zwei davon waren in einem Zustand, wo alle gesagt haben: Das kann man unter finanziellen Gesichtspunkten nicht machen. Herr Hannot hat bewiesen, dass es geht, und dass es sich sogar trägt.

Was ist dagegen zu sagen, dass die Stadt für die Fährmannstraße eine Planung in Auftrag gibt?

Ich finde es gut, wenn Planungen beauftragt werden. Aber dabei müssen sowohl die Hauseigentümer als auch die Mieter einbezogen werden. Sie müssen alles auf den Tisch packen, was sie stört und was sie geändert haben wollen. Das ist für die Studie an der Fährmannstraße nicht passiert, und das hat nichts mit Denkmalschutz zu tun.

Also gehen Sie davon aus, dass eine sanierte Fährmannstraße die gesamte Stadt aufwerten würde? Was müsste jetzt konkret geschehen?

Ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, dort eine städtebaulich attraktive Situation zu schaffen. Wenn die Stadt die Häuser nicht selber sanieren will, sollte sie sich einen Partner suchen., der das für sie übernimmt. Anfragen dazu sind schon einige gestellt worden. Es gibt Investoren, die dort arbeiten wollen. Es sollte vertraglich klar geregelt sein, bis wann und in welchem Umfang die Sanierung stattzufinden hat. Bei Nichterfüllung fallen die Gebäude an die Stadt zurück.

Müsste dazu aber nicht die Veränderungssperre aufgehoben werden?

Die Veränderungssperre ist jetzt in der letzten Verlängerung, sie gilt noch bis zum 13. April 2017. Dann müsste eigentlich die Planung für das Gebiet fertig sein.

Wie lautet Ihr Fazit?

Wir müssen unsere Denkmale durch Nutzung attraktiv halten. Jede Lücke, die entsteht, wird entweder nicht mehr geschlossen, oder in den seltensten Fällen mit anspruchsvoller Architektur.

Das Gespräch führte Udo Lemke.

