Die Stadt gibt auf Hundekot gehört zum Stadtbild auf vielen Straßen. Doch statt dagegen etwas zu unternehmen, gibt es in Görlitz Appelle an die Bürger.

Mit Humor erträgt sich die Verkotung der Görlitzer Innenstadt noch am ehesten. © pawel sosnowski/80studio.net

Als der Bürgerrat in der Innenstadt Ost zum ersten Stammtisch einlud, kam die Runde schnell auf das brennende Thema im Stadtgebiet zwischen Neiße und Berliner Straße zu sprechen: Die Sauberkeit auf Straßen und Plätzen. Vor allem ärgerten die Hundekothaufen die Einwohner. Das ist nicht nur in diesem Quartier der Fall. Auch in der angrenzenden Innenstadt West wird das Minenfeld durch die Hundebesitzer täglich aufs Neue gelegt. Die Stadt bekommt die Klage darüber auf vielfältigen Wegen übermittelt. „Nicht nur in den Diskussionsrunden der Bürgerräte“, erklärt Sprecherin Sylvia Otto, „sondern auch seitens einzelner Bürger werden Verfehlungen von Hundebesitzern im Stadt gebiet angesprochen“.

Neu oder gar unbekannt ist das Thema also nicht. Seit Jahren schon arbeiten sich Bürger und Rathaus gegenseitig an den Haufen ab. Die einen fordern den entschlosseneren Einsatz der Politessen, die anderen sehen es am liebsten, wenn sich die Bürger gegenseitig zur Sauberkeit erziehen. So schieben sich beide Seiten den schwarzen Peter hin und her. Mittlerweile gilt das Augenmerk der Stadt den Papierkörben. Wenn sie ideal verteilt sind, müssten die Hundebesitzer doch einfach nur die Tüten da hineinwerfen. Immerhin gibt die Stadt pro Jahr 1 600 Euro für rund 138 000 Tüten aus. Aber die Körbe stehen nicht immer ideal verteilt in der Stadtlandschaft, sagt selbst der Chef des städtischen Ordnungsamtes, Hans-Jürgen Zschau. „Darüber kann man gern mit uns ins Gespräch kommen“, fügt er an. Immerhin stehen allein in der Innenstadt 273 Papierkörbe, 148 allein davon im östlichen Teil. Sie richtig zu verteilen, ist aus der Sicht des Rathauses die kleinere Hürde, neue aufzustellen die größere. Denn das Budget des Rathauses lässt nur sieben bis acht neue Papierkörbe im Jahr in der Stadt zu. Doch wundert sich nicht nur Bürgerrätin Anja-Christina Carstensen darüber, dass „die Tüten mit dem Hundekot dort liegen, wo viele Eimer herumstehen“.

Links zum Thema Kommentar: Alle versagen beim Hundekot

Tatsächlich landen die meisten gefüllten Tüten auf den Gehwegen, in den Kellern leerstehender Häuser – und in den Straßengullys. Während sich über die Hundehaufen und Tüten auf den Bürgersteigen nur die Einwohner aufregen, ärgert die Gullyverschmutzung die Stadtverwaltung schon mehr. Immerhin kostete allein im vergangenen Jahr die Reinigung der Gullys rund 160 000 Euro. Geplant waren nur 133 000 Euro. Zwar sind die Gullys nicht nur durch Hundekotbeutel verdreckt, aber sie machen einen Gutteil der Dinge aus, die da nicht hingehören. Auch in diesem Jahr muss die Stadt mindestens 130 000 Euro dafür ausgeben.

Weil ansonsten das Rathaus keine Maßnahmen gegen die Verschmutzung durch Hundekot ergreift, richten sich alle Appelle an die Bürger. „Man kann nur auf die Zivilcourage setzen“, sagt Anja-Christina Carstensen. Bei Oberbürgermeister Siegfried Deinege hört es sich so an: „Jeder ist verantwortlich für die Sauberkeit der Stadt“. Und Ordnungsamtsleiter Hans-Jürgen Zschau erklärt: „Hundekot ist kein Görlitzer Problem, sondern ein generelles. Und so dreckig ist die Stadt auch gar nicht.“ Warum nur haben so viele Görlitzer einen anderen Eindruck?

zur Startseite