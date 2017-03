Die Stadt braucht mehr Rückkehrer

Niesky ist meine Heimatstadt, hier bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht und bin nun schon seit fast 26 Jahren selbstständig. Ich mag den gemütlichen Kleinstadtcharakter, schätze die kurzen Wege, das nette und vertraute Miteinander der Menschen. Man kennt sich halt! Hier kann man gut leben und arbeiten.

Niesky hat eine wunderschöne Umgebung, mit viel Platz zum Auftanken. Die Natur ist vor der Haustür und wird auch von vielen Besuchern der Stadt als solche positiv war genommen.

Schade ist, dass der Zinzendorfplatz, der so viel Stadtgeschichte zeigt und zu Recht das Aushängeschild der Stadt ist, keine Frühlingsbepflanzung mehr bekommt.

Ich vermisse die Großstadt nicht, denn wenn ich sie brauche, bin ich in einer Stunde in Dresden und kann dort all das haben, was in Niesky nicht möglich ist.

Leider ist es für viele junge Menschen genau andersherum und sie verlassen ihre Heimatstadt, weil sie in die Großstadt möchten, um dort eine Ausbildung zu machen oder eine lukrative Arbeit zu finden. Ich wünsche mir mehr Rückkehrer, denn wir brauchen einfach junge Leute mit Ideen, um unsere Stadt am Laufen zu halten.

Anke Grund (49) ist Friseurmeisterin und führt ein Friseurgeschäft mit Kosmetikstiudio in Niesky.

