„Die Stadt betreibt die Eisarena günstiger“ Weißwassers Kämmerer Rico Jung sagt, das Management in Eigenregie ist ein Erfolg. Der Eissportverein ist skeptisch.

Wer betreibt die Eisarena kostengünstiger, die Stadt oder der ESW? Die Frage ist ein echtes Politikum. Ordner René Gröscho blickt zwar etwas kritisch, nimmt‘s aber einigermaßen gelassen. © Joachim Rehle

Die Stadt Weißwasser kann die Eisarena kostengünstiger betreiben als der Eissportverein (ESW). Das ist das Fazit aus einem Vergleich, den Kämmerer Rico Jung gezogen hat. In der letzten Stadtratssitzung stellte er seinen Bericht öffentlich vor. Jung hat dafür die Zahlen aus 2014, als die Eisarena noch unter der Regie des ESW lief, mit denen aus 2015 verglichen, nachdem die Betreibung an die Stadt gegangen war. Ausschlaggebend ist die Höhe des Zuschusses. Hierbei stehen mindestens 431000 Euro aufseiten des ESW maximal 380000 Euro bei der Stadt gegenüber. Weniger generös gerechnet, so Jung, lesen sich die Zahlen so: 330000 Euro/Stadt, 484000 Euro/Verein. Ein Unterschied von über 150000 Euro.

Wie sensibel man beim ESW auf die Abrechnung reagiert, zeigte sich noch in der Sitzung. Noch bevor Jung seine Ausführungen machen konnte, meldeten sich Andreas Friebel und Dirk Rohrbach zu Wort. Beide sitzen für die Wählervereinigung Klartext im Stadtrat. Rohrbach war bis 2015 Trainer der Lausitzer Füchse und ist aktuell als Geschäftsführer tätig. Friebel fungiert als Pressesprecher. Beide sind also eng mit dem Eissport verbunden, auch wenn die Spielbetriebs GmbH Lausitzer Füchse und der ESW zwei getrennte Körperschaften sind. Andreas Friebel erinnerte in seiner Wortmeldung daran, dass die Zahlen eigentlich zuerst den Stadträten zugehen sollten, bevor sie veröffentlicht werden. Er wunderte sich, dass die Angelegenheit im Stadtrat landete statt im Bau- und Wirtschaftsausschuss, wie vereinbart.

Die Skepsis ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Rico Jung gilt als Initiator des Wechsels. Als klar wird, dass bei einer Betreibung durch die Stadt die Kosten für Umsatzsteuer (41000 Euro) sowie Haftpflichtversicherung (30000 Euro) wegfallen würden und der Verein im Herbst 2014 auch noch eine Aufstockung des städtischen Zuschusses fordert, kommt Jung zu dem Schluss, dass die Aufwendungen viel zu hoch ausfallen. Er geht damals davon aus, dass der geforderte Betrag nicht ausreichen wird und der Verein bis zum Saisonende im Mai 2015 weitere Forderungen aufmachen wird. Er macht das Thema zum Politikum und gibt so den Anstoß dafür, dass der Stadtrat im Oktober 2014 den Eissportverein von der Betreibung entbindet. Seit Januar 2015 führt die Stadt die Eisarena wieder in Eigenregie. Verantwortlich ist zunächst Rico Jung.

Hat er seine Rechnung geschönt? Tatsächlich sind die Zahlen relativ und keineswegs 1:1 vergleichbar. Das hat verschiedene Gründe. Das erste Jahr nach Eröffnung der Eisarena im August 2013 stand nicht nur finanziell unter besonderen Vorzeichen. Die Systeme waren noch nicht eingespielt, der Verbrauch hoch, die Zahlen sind ungeeignet für Vergleiche. In der zweiten Hälfte des folgenden Jahres, also 2014, betrieb der Eissportverein die Halle vom 1. Juni bis 31. Dezember. Das entspricht in etwa der Hälfte des Wirtschaftsjahres des Vereins, das bis 31. Mai läuft. Die Stadt dagegen rechnet nach Kalenderjahr ab. Dazu kommt, dass in den unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Effekte greifen. Direkt nach der Eröffnung war beispielsweise keine Wartung erforderlich. Trotz der Unterschiede hat Rico Jung die Zahlen in seiner Gegenüberstellung so vergleichbar wie möglich gemacht. Was seine Bilanz angreifbar macht, ist die Tatsache, dass er mit Schätzungen arbeiten muss, wenn es um die Höhe des Zuschusses für den Verein geht, hätte der die Eisarena bis Mai 2015 weitergeführt.

Tatsache ist aber auch, dass die Stadt auch aufgrund einer Gebührenerhöhung messbar mehr Einnahmen erzielt (323500 Euro/Stadt, 258000 Euro/Verein) und weniger ausgegeben hat als der Verein. Dennoch ist der Unterschied bei den jährlichen Kosten nicht eben hoch (700000 Euro/Stadt, 731000 Euro/Verein).

Vonseiten des Eissports wollte nur Andreas Friebel die Bilanz Jungs kommentieren: „Die Aufwendungen insgesamt sind sehr nah beieinander. Jetzt müssen wir prüfen, was sich hinter den einzelnen Zahlen verbirgt.“ Im Stadtrat wurde darüber nicht weiter diskutiert. Das soll spätestens im Bau- und Wirtschaftsausschuss im November nachgeholt werden.

