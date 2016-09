Die Stadt bekommt eine Musikschule

Ein Budget von rund fünf Millionen Euro, pro Jahr mehr als 6 000 Schüler – das Heinrich-Schütz-Konservatorium soll vom Verein zum Aushängeschild der Stadt werden. Die Musikschule wird in einen Eigenbetrieb der Stadt umgewandelt und rückt so mehr in den Mittelpunkt, erhält dauerhaft Sicherheit. Das will sich der Stadtrat auch etwas kosten lassen: Der Zuschuss der Stadt wird von aktuell gut zwei Millionen Euro um etwa eine Million Euro erhöht.

In den steigenden Kosten sind auch die höhere Miete nach dem Umzug ins Kraftwerk Mitte enthalten und die höheren Gehälter für die Musiklehrer. Denn sie sind dann im öffentlichen Dienst. Unklar ist noch, was mit den Honorarkräften wird. Die haben ebenfalls mehr Geld gefordert.

Gleichzeitig werden auch die Schülerentgelte um etwa zwei Prozent teurer. Der Stadtrat beschloss am Donnerstag die engere Bindung des Konservatoriums an die Stadt. Auch in anderen Orten Deutschlands sind Musikschulen bereits städtische Betriebe und keine Vereine. (SZ/sr/awe)

