Die Stadt bekommt eine Galerie Am Donnerstag wird die Kunstausstellung „Die Verstellten“ eröffnet. Schon stehen die nächsten Künstler fest.

Matthias Haase zeigt 16 Bilder zum Thema „Die Verstellten“ in der Galerie Sebastian Bieler am Lessingplatz 1. Damit bekommt die Stadt seit 2004 wieder eine Kunstgalerie. © Anne Hübschmann

2004 schloss der damalige Kunstverein seine Räume in der Amtsgasse und damit auch die einstige Großenhainer Galerie. Seitdem gab bzw. gibt es zwar Kunstausstellungen im Landratsamt am Remonteplatz, im Rathaus und Alberttreff, im früheren Antikcafè Dresdner Straße und bei Kunst und Design am Neumarkt.

Doch ab Donnerstag kann man in Großenhain nicht nur Kunst anschauen, sondern auch kaufen: in der Galerie Sebastian Bieler am Lessingplatz. Bis 30. April zeigt als erster Matthias Haase aus Elsterwerda 16 Gemälde mit dem Titel „Die Verstellten“. Haase ist 38, gebürtiger Elsterwerdaer und Meisterschüler der Hochschule für bildende Künste. Großenhain ist ganz und gar nicht seine erste Ausstellung, doch eine Herzenssache. „Ich habe mit Sebastian Bieler studiert und finde die Idee gut“, so Haase. In seiner alten Heimatstadt gibt es eine Galerie, ebenso in Meißen im Bennohaus. Für die heutige Vernissage hat sich Matthias Haase seinen Schulfreund Jens Köhler aus Elsterwerda eingeladen. Der spielt experimentelle Musik. Dazu gibt es Häppchen und Getränke. Und einen Einblick ins Atelier von Sebastian Bieler.

Der Großenhainer Diplomkünstler will jede Ausstellungseröffnung in seiner Galerie zu einem kleinen Happening werden lassen. Drei Ausstellungen pro Jahr will er anbieten. Nach Matthias Haase wird Sebastian Bieler ab Mai seine eigenen Arbeiten zeigen. Im Herbst folgt dann Bildhauer Tilmann Richter, der in der Steinbildhauerwerkstatt von Hartmut Witschel arbeitet. Richter stellt Skizzen und Skulpturen aus.

Für Künstler, die thematisch passen

Nach fast 15-jährigem Wirken in der Stadt hat sich Sebastian Bieler mit der Galerie einen kleinen Traum erfüllt. Wer seine Interessenten sein werden – davon lässt er sich noch überraschen. „Ich freue mich, wenn jemand eine private Führung haben möchte“, sagt der 36-Jährige. Als ausstellende Künstler für seine Galerie wünscht sich Sebastian Bieler „Leute, die thematisch passen“. Dabei habe die Galerie eindeutig einen hohen künstlerischen Anspruch.

Dem will auch Diplom-Künstler Matthias Haase mit seinen „Verstellten“ gerecht werden. „Die Ausstellung thematisiert den Menschen in seinen eigenwilligen Verkleidungen“, so der Maler der kindlich wirkenden Ölgemälde. Haase zeigt Figuren „im falschen Selbst“, in einer fremden Haut – Menschen, die sich anders geben, als sie sind. Deshalb zeigt er sie isoliert, passiv, ja starr. Neben der Betreuung der neuen Galerie und Auftragsarbeiten wird sich Sebastian Bieler seinem „Kleine-Leiden-Projekt“ weiter widmen. Auf seiner Internetseite schreibt er als Manifest dazu: „Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des „Kleinen Leidens“, denn die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.“ Wie zu hören ist, ist ein Online-Shop im Aufbau.

Außerdem soll es wieder einen Graffiti-Sommer unter seiner Leitung geben. Schon viele Jahre unterstützt der Großenhainer Künstler Kinder und Jugendliche beim Umgang mit öffentlichem Graffiti – zuletzt bei der Schülerbegegnung Sachsen-Baden-Württemberg, als kleine Kunstwerke am Busbahnhof entstanden.

Eröffnung: heute 19 Uhr, 01744035216.

zur Startseite