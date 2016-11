Die Spuren derer von Schönberg

Sie ließen 1631 eine steinerne Kanzel in der Kirche errichten, legten 1726 den Grundstein für den Barockflügel des Maxener Schlosses und erwarben während ihrer Herrschaft zahlreiche Grundstücke im Interesse des Kalkbergbaus: die Rittergutsbesitzer der Familie von Schönberg. Im Heimatmuseum am Dorfplatz widmet sich eine Führung am Sonntag, dem 13. November, 14 Uhr, unter anderem diesem Abschnitt der Maxener Geschichte. Das Museum ist bis zum Jahresende sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Sonderführungen sind nach Absprache möglich. (SZ/sab)

Kontakt: 0179 2421518

zur Startseite