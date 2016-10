Die Spur führt in den Erlenwald Der Schwarzbachbahnverein will Gleise nach Ehrenberg verlegen. Geht das so einfach?

Will der Verein durch den Erlenwald das Gleis verlegen, müsste erst ein Antrag auf Aufhebung des Flächennaturdenkmals gestellt werden. © Steffen Unger

Die Nachricht ist noch ziemlich frisch. Aber die Diskussionen darum schlagen hoch: Der Schwarzbachbahnverein will vorerst den Gleisbau nach Unterehrenberg vorantreiben. Genau in die Gegenrichtung, als es ursprünglich geplant war.

Grund für die Planänderung ist das Schwarzbachtal, ein sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH). Ein besonders schützenswertes Gebiet, demzufolge auch mit vielen Auflagen besetzt. Und obwohl das Wirtschaftsministerium dem Trassenbau zugestimmt hat, ruht dort alles. Die Landesdirektion prüft, ob im Schwarzbachtal tatsächlich die Schienen neu verlegt werden dürfen. Eine endgültige Aussage gibt es nach SZ-Informationen auch jetzt noch nicht.

Aus diesem Grund haben sich die Vereinsmitglieder entschieden, es in die andere Richtung zu versuchen. Beide Projekte sollen gleichzeitig laufen. Nur glauben die Hobbybahner, in Richtung Unterehrenberg schneller voranzukommen. Der Verein geht davon aus, dass die gesamte Strecke von Kohlmühle bis Hohnstein gewidmet ist. 200 Meter der Trasse über das jetzige Streckenende in Lohsdorf hinaus besitzt der Verein. Der Stadt Hohnstein gehören ebenfalls noch etwa 500 Meter der Trasse. Der Rest des ehemaligen Bahndammes, vor allem auch in Ehrenberg, ist in Privatbesitz, beziehungsweise gehört noch der Deutschen Bahn. Die ist zwar an einem Verkauf der Flächen interessiert und die Stadt Hohnstein steht dem wiederum nicht abgeneigt gegenüber. Doch entschieden ist auch da noch nichts.

Nicht mehr tatenlos zusehen

Fakt ist, die Schwarzbachbahner wollen dem nicht mehr weiter tatenlos zusehen. Sie befürchten, die Bürokratie in der Landesdirektion könnte ihre Pläne durch das Schwarzbachtal hinauszögern. Deshalb musste eben der neue Plan her. Aus Sicht von Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) müssten einige Voraussetzungen für den neuen Trassenbau erfüllt werden. Eine davon ist, die Landesdirektion stimmt der neuen Trasse zu. Das Problem: Sie befindet sich in Teilen im Landschaftsschutzgebiet. Außerdem soll auch die Meinung der Einwohner noch eingeholt werden. Und letztlich müsste die Stadt entscheiden, ob sie den kommunalen Grund und Boden an den Verein verkauft. Das alles ist noch offen, nicht entschieden. Mit dem Ausbau der Strecke in die Gegenrichtung stoßen die Schwarzbachbahner aber auch auf ein Hindernis: auf das Flächennaturdenkmal Bahndamm östlich Lohsdorf, einen Erlenwald. Das Areal wurde durch einen Kreistagsbeschluss vom 26. April 1990 als solches ausgewiesen. Schon seit der Streckenstilllegung im Jahr 1951 entwickelt sich dort ein schöner Bestand an Erlen.

An der Entwidmung des Waldes als Flächennaturdenkmal hatte sich die Stadt Hohnstein bereits die Zähne ausgebissen. Und deshalb gibt es so einige Diskussionen. Der Lohsdorfer Einwohner und Stadtrat Lutz Hentschel gibt zu bedenken, dass selbst wenn der Verein auch am Erlenwald aufhören wolle, der Verwaltungsaufwand für das kurze Stück dennoch gewaltig sei. Außerdem hatte die Stadt Hohnstein vor, die Trasse durch Ehrenberg als Fuß- und Wanderweg zu nutzen. Für Stadträtin Michaela Neuenhaus-Eckardt (CDU) stellte sich deshalb unlängst die Frage, ob die Pläne des Vereins nicht mit denen der Stadt kollidieren? Zumindest das konnte der Bürgermeister bereits ausräumen.

„Wanderweg und Gleis müssten gemeinsam geführt werden. Möglich wäre das, weil die Strecke dann nicht immer befahren wird“, sagt Daniel Brade (SPD). Eine Nachfrage der SZ im Umweltamt im Landratsamt Pirna ergab allerdings auch, dass dem Bau in die Gegenrichtung ebenfalls bürokratische Hürden entgegenstehen könnten. Planungsunterlagen zur Wiederaufnahme des Eisenbahnverkehrs zwischen Lohsdorf und Ehrenberg liegen dem Amt bislang nicht vor, sagt Amtsleiterin Marion Rast. Aus diesem Grund könne die Behörde auch nur grob auf offene Fragen antworten.

Noch ist vieles offen

Da es sich um ein sehr kleinflächiges Schutzgebiet handelt, komme kein naturschutzrechtliches Befreiungsverfahren infrage, sagt Umweltamtsleiterin Rast. Auch sieht der Gesetzgeber bei Flächennaturdenkmalen kein Ausgliederungsverfahren vor. Im Rahmen der Genehmigung müsste der Verein deshalb der Antrag auf Aufhebung des Flächennaturdenkmals stellen. Diese müsste neben anderen Trägern öffentlicher Belange die anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als untere Naturschutzbehörde beteiligen. „Nach unserer Kenntnis ist der Status quo der alten Bahntrasse im Schwarzbachtal bisher wohl noch nicht geklärt. Davon hängt aber das ganze weitere Verfahren ab“, so die Amtsleiterin.

