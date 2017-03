Die Spur des Terrors Fahnder nehmen bei Razzien Verdächtige fest. Die Ermittler haben eine Hochburg britischer Muslime im Blick.

Noch in der Nacht schlug die Polizei zu. Die Hagley Road im Stadtteil Edgebaston von Birmingham: Eine Wohnung im zweiten Stock über einem persischen Restaurant wird zum Ziel einer Razzia. „Dort hat der Mann von London gelebt“, sagt ein Augenzeuge. Mit dem „Mann von London“ meint er den Attentäter, der am Mittwoch den Anschlag in der Nähe des Parlaments verübt hatte.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um den 52-jährigen Khalid Masood. Nach Angaben von Scotland Yard sei er in der Vergangenheit mit Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz in Erscheinung getreten. Eine Verurteilung wegen terroristischer Aktivitäten habe es nicht gegeben.

Am Mittwoch hatte er zuerst einen Geländewagen als Waffe benutzt, um Passanten niederzumähen. Dann drang er mit einem Messer in den Parlamentskomplex ein und erstach einen Wachpolizisten, bevor er selbst erschossen wurde.

Nicht nur in der Hagley Road erfolgte der Zugriff der Sicherheitskräfte. An weiteren fünf Adressen in Birmingham und in London wurden Razzien durchgeführt. Insgesamt seien, gibt die Polizei am Donnerstag bekannt, acht Personen „von unterschiedlicher Nationalität“ festgenommen worden.

„Es ist immer noch unsere Überzeugung“, erklärte Mark Rowley, Chef der Terror-Abwehr von Scotland Yard, „dass der Angreifer allein agiert hat und durch internationalen Terrorismus inspiriert wurde.“ Ein sogenannter „einsamer Wolf“ also. Aber auch Einzeltäter, wissen die Sicherheitskräfte, haben ein Umfeld – Komplizen, Mitwisser, vielleicht Helfer.

Links zum Thema Was wir wissen - und was nicht

Etwas mehr über die Identität des Terroristen verriet am Donnerstag die Premierministerin. Theresa May gab im Unterhaus eine Erklärung ab. „Ich kann bestätigen“, sagte sie, „dass dieser Mann in Großbritannien geboren wurde und er vor einigen Jahren einmal vom Inlandsgeheimdienst MI 5 untersucht wurde in Verbindung mit Sorgen über gewalttätigen Extremismus. Er war eine Randfigur“. Allerdings sei der Mann in der jüngeren Vergangenheit nicht auffällig geworden. „Unsere Arbeitshypothese ist“, sagte May, „dass der Angreifer durch islamistische Ideologie inspiriert wurde.“ Damit hatte sie ausgesprochen, was sich viele Briten schon gedacht hatten, nachdem sie Bilder des dunkelhäutigen, bärtigen Mannes gesehen hatten, der für einen Terrorangriff verantwortlich war, der perfekt in das Schema der Attentate von Nizza oder Berlin passt.

Mietwagen als Waffe

Die Spur, die die Sicherheitskräfte nach Birmingham geführt hatte, war der Hyundai, der graue Geländewagen, der zur Tatwaffe umfunktioniert worden war. Er war ein Mietwagen, den die Firma Enterprise in Birmingham als einen ihrer Autos erkannte. Birmingham ist für die britischen Sicherheitskräfte kein unbeschriebenes Blatt in Sachen islamischer Extremismus. Die zweitgrößte Stadt des Königreichs ist auch eines der Ballungsgebiete für britische Muslime. In einigen Stadtteilen stellen sie die Mehrheit. Mehrere verurteilte Terroristen kommen aus dieser Stadt. Zurzeit läuft ein einschlägiger Prozess, in dem zwei Angeklagte aus Birmingham stammen.

Vor drei Jahren kam es zu einem nationalen Aufschrei, als bekannt wurde, dass Islamisten versucht hatten, Schulen in Birmingham zu unterwandern: Moderate Schulleiter würden durch muslimische Elternvertreter hinausgedrängt, um das Curriculum fundamental-islamisch auszurichten. Bei mindestens 13 Schulen hatte das funktioniert. Die Terroristen, die für das Massaker von Paris im November 2015 verantwortlich sind, hatten Kontakt zu radikalen Moscheen in Birmingham. Es gibt Hinweise für die Ermittler der Terrorabwehr, Birmingham im Blick zu behalten.

Von Hunderten britischen Muslimen, die aus dem Krieg in Syrien wieder zurückgekehrt sind, sind nicht alle Gefährder. Der Inlandsgeheimdienst MI 5 konzentriert sich auf diejenigen Leute mit den am weitesten fortgeschrittenen Anschlagsplänen. Seit 2013 wurden 13 islamistische Attentate durch rechtzeitigen Zugriff verhindert. Andere Gefährder fallen durchs Netz, wie jetzt der Attentäter von London. Das ist umso verständlicher, weil er „low tech“ vorging, also mit den denkbar einfachsten Waffen wie einem Auto und zwei Messern die Sicherheitsvorkehrungen des bestbewachten Schutzobjektes im Königreich unterlaufen konnte. (mit dpa)

