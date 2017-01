Die Spur des Serienräubers Der mutmaßliche Täter von Pirna hat ein langes Vorstrafenregister. Dazu gehören Betrug, Unterschlagung und mehr.

zurück Bild 1 von 3 weiter In diesem Haus auf der Pirnaer Gartenstraße schlug das SEK zu, um den Serientäter festzunehmen. Es gab noch einen weiteren Einsatz in der Stadt, der aber ebenfalls erfolglos blieb. Verhaftet wurde der 69-jährige Verdächtige schließlich auf offener Straße. © Daniel Förster In diesem Haus auf der Pirnaer Gartenstraße schlug das SEK zu, um den Serientäter festzunehmen. Es gab noch einen weiteren Einsatz in der Stadt, der aber ebenfalls erfolglos blieb. Verhaftet wurde der 69-jährige Verdächtige schließlich auf offener Straße.

Friedrich von Anhalt nannte sich der mutmaßliche Täter. In Wirklichkeit heißt er aber anders.

Die Wohnung des Verdächtigen wurde mittlerweile von der Polizei versiegelt.

Pirna. Was die beiden SEK-Einsätze hinterließen, ist noch deutlich zu sehen. Zwei zerstörte, aufgebrochene Wohnungstüren, an deren Schlössern das Holz spröde und gerissen ist – aufgehebelt mit Brechstangen. Früh morgens zwischen zwei und drei Uhr hatte ein Spezialeinsatzkommando eine Vierraum-Wohnung unter dem Dach in der Gartenstraße und eine Zweiraum-Wohnung im ersten Stock an der Oberen Burgstraße – keine 200 Meter vom Polizeirevier entfernt – gestürmt und Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Das war kurz vor Weihnachten.

„Sie schrien Polizei, Polizei. Es war ein fürchterlicher Krach. Meine Frau sollte schnell runter, den Keller aufschließen“, sagt der Nachbar in der Oberen Burgstraße. An beiden Adressen suchten die Ermittler am 23. Dezember den inzwischen festgenommenen mutmaßlichen Altstadt-Räuber, der als bewaffnet galt und dringend verdächtigt wird, seit August in Pirnas Zentrum Händler ausgeraubt zu haben. Am Abend zuvor wurde noch der „Mode Express“ in der Dohnaischen Straße überfallen – der vierte Altstadt-Raub in Serie.

Doch die durchsuchten Räume waren verlassen. Bis auf ein paar Umzugskartons und Bekleidung waren die Zimmer weitestgehend leer.

Aus den Mehrfamilienhäusern an der Oberen Burgstraße und der Gartenstraße waren unmittelbar nach dem dritten Überfall Mitte Dezember unabhängig voneinander entscheidende Hinweise auf den Tatverdächtigen gekommen. Die Vermieter dort war nach eigenen Angaben von einem Paar um die Miete geprellt worden – ein Mann im Rentenalter, der sich mit einer Personalausweiskopie als „Friedrich von Anhalt“ ausgegeben hatte. Er war mit seiner Frau eingezogen.

Die beiden werden von Nachbarn aus der Gartenstraße als „unauffällig, freundlich und nett“ beschrieben. Oft hätten sie mit dem Fahrrad das Haus verlassen. „Wenn jemand von den beiden redete, dann war er es.“ Sie hätten zuvor in Kamenz gewohnt, hieß es. Immer wieder kamen Pakete und Päckchen von Versandhäusern, die anstelle des Paares die Nachbarn oft entgegennahmen. Soweit nicht ungewöhnlich. Doch dann waren sie „von heute auf morgen spurlos verschwunden“, berichtet der Verwalter. „Langsam wurde es komisch. Der Name am Klingelschild war plötzlich ab. Nur der Briefkasten wurde zunächst noch geleert.“

Nach dem Überfall Mitte Dezember 2016 auf die „Mode Galerie“ in der Gartenstraße kam einer der Vermieter ins Grübeln. Ähnelt das veröffentlichte Phantombild nicht dem plötzlich verschwundenen Mieter? Als sich Überfall-Opfer Gerlinde Wenzel das Lichtbild aus der Vermietungsakte anschaut, nickt die 60-jährige Mode-Galerie-Chefin. Für die Ermittler ein Riesenschritt. Endlich wissen die Beamten, nach wem sie suchen müssen: Friedhelm L. Gegen ihn wird Haftbefehl erlassen, doch die Fahnder haben zunächst keinen Erfolg.

Mehrere Wohnungen in Pirna

Auch der Bote eines Paketdienstes hatte sich gewundert. Er lieferte Pakete und Päckchen an einen „Herrn von Anhalt“ in Pirna aus – im Spätsommer auf die Gartenstraße, seit Mitte November bis zuletzt auf die Obere Burgstraße. Absender sind beispielsweise der Kosmetik-Shop Yves Rocher, der Modeshop About You, Atlas for Men – Bekleidung für Männer. Immer mal hätten sich die Vornamen auf dem Adressaufkleber geändert. „Ich habe mich mit dem Anhaltinerhaus beschäftigt und selbst Verwandte aus Sachsen-Anhalt. Daraufhin habe ich ihn angesprochen, ob er wirklich etwas mit dem Anhaltinerhaus zu tun hat oder adelig ist“, berichtet dieser. Er bekam keine Antwort.

In der Oberen Burgstraße werden „Herr von Anhalt“ und seine Frau nur kurz gesehen. Während die Frau bei kurzen Wortwechseln mit anderen Bewohnern den Kopf wegdrehte und das Gegenüber gar nicht anschaute, hätte er gesagt, dass sie dort noch nicht wohnen und erst noch räumen würden. Doch keiner hätte in ihm einen Betrüger und Räuber gesehen.

Nach seiner Festnahme am Silvestertag wird klar, dass Friedhelm L. in Pirna mindestens noch zwei weitere Wohnungen offenbar auch mit gefälschten Papieren angemietet hat. Darunter eine an der Langen Straße. Erst am Montag entdeckten die Ermittler eine weitere Adresse an der Schlossstraße und durchsuchten sie. Auch dort operierte L. vermutlich unter falschem Namen und mit gefälschten Dokumenten. Der Eigentümer erstattete Anzeige.

Das Paar hatte offenbar schon seit Längerem versucht, in Pirna Fuß zu fassen. Einige Vermieter wurden jedoch misstrauisch und lehnten nach einer Prüfung der Dokumente ab.

Kein unbeschriebenes Blatt

Indes hat die Staatsanwaltschaft das Vorstrafenregister des aus Nordrhein-Westfalen stammenden L. gezogen. Für die Justiz ist er kein unbeschriebenes Blatt, im Gegenteil. „Der Mann ist vielfach vorbestraft“, bestätigte Oberstaatsanwalt Claus Bogner in Dresden. Seit 1978 ist der mutmaßliche räuberische Hochstapler justizbekannt. Wegen mehrfachen schweren Raubs saß der in Velbert im Ruhrgebiet Geborene lange Zeit im Gefängnis. „Unter anderem wurde er durch das Landgericht München 1990 wegen mehrfachen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt“, so Bogner. Auch in Hildesheim und Duisburg ist er ins Visier der Justiz geraten. Außerdem sei er mit Betrug, Urkundenfälschung, Unterschlagung und Verkehrsdelikten aufgefallen. Oft hätte der Beschuldigte verschiedene Alias-Identitäten genutzt. Vor zwei Jahren hätte das Amtsgericht Bautzen nach dem Mann gesucht – wegen Betrugs. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, weil er abgetaucht war.

Ein Streifenpolizist erkannten ihn am Silvestertag eher zufällig in der Pirnaer Altstadt. In der Fußgängerzone hatte er sich widerstandslos festnehmen lassen. Der Tatverdächtige hat bisher bestritten, etwas mit den vier Raubüberfällen in der Pirnaer Innenstadt zu tun zu haben, heißt es aus Ermittlerkreisen. Auch Polizeisprecher Marko Laske bestätigt, dass der 69-Jährige „bislang keine Aussagen dazu gemacht“ habe. Das sei legitim. „Jetzt ist es an uns, ihm die Straftaten nachzuweisen“, so der Polizeisprecher. Der Mann sitzt in Dresden in Untersuchungshaft.

Ziel seiner Raubzüge waren drei Modegeschäfte und ein Feinkostladen in der Altstadt. Jedes Mal ging er kurz vor Ladenschluss unmaskiert ins Geschäft und freundlich auf die Verkäuferinnen zu. Doch dann bedrohte er sie plötzlich mit vorgehaltener Pistole, fesselte sie mit Kabelbindern und raubte Bargeld.

Sein Erscheinungsbild passte für das letzte Überfall-Opfer Korina Schiertz überhaupt nicht zu seinem eiskalten Vorgehen. „Es könnte jeder sein“, sagt die 42-Jährige. Nichts an ihm sei auffällig gewesen. Er hätte sich nach den Taten unter die Leute auf der Straße gemischt, sei ganz normal gelaufen, auch nicht gerannt und einfach weg gewesen. Bis zum Silvestertag.

