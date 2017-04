Die Spur der Steine Junge Mineralogen lernen von erfahrenen Sammlern – in der Schule, auf Exkursionen und bei einem großen Treffen.

Das sehen Paul und Vicky nicht jeden Tag: Jürgen Seeliger zeigt ein besonders großes Mineralien-Exemplar. Der Aragonit ist in einer Sonderschau zu sehen. © Sven Ellger

Auf die inneren Werte kommt‘s an. Auf die Schönheit unter Erde, Sand und Dreck. Wenn Vicky und Paul ihre große Liebe suchen, schauen sie nach dem Verborgenen. Den Blick auf den Boden gerichtet, gehen die Schüler über Stock und Stein, was überhaupt nicht glänzt, kann tatsächlich Gold sein. Oder zumindest ein wunderschönes Mineral. Die Erfahrung haben sie schon oft gemacht: Unscheinbare Steine verwandeln sich geputzt und geschliffen zum echten Fund.

Im Pestalozzi-Gymnasium kehrt am frühen Nachmittag langsam Ruhe ein. Treppen und Flure sind leer. Nur hier und da noch Stühlerücken. In der obersten Etage packen Vicky und Paul ihre neuesten Erfolge aus. Auch die anderen Schüler der Arbeitsgemeinschaft Mineralogie sortieren größere und kleinere Brocken auf das Sprelacard der Schulbänke. Regelmäßig lösen sie ihren Blick von Handydisplay, Computerspiel- und Seriengeschehen und wandern durch die Natur. Heute wollen sie zusammen mit ihrem AG-Leiter die Erlebnisse ihrer jüngsten Exkursion besprechen. Die hat sie in die Zinngrube Ehrenfriedersdorf und in den Seidelgrund im Erzgebirge geführt. Fotos vom Ausflug zeigen die Jugendlichen im Wald mit Schutzbrillen über Gestein gebeugt. Amethyst, Baryt und Galenit sind dort zu finden. Das Lila des Amethysts ist recht gut zu orten. Um die anderen zu erkennen, muss das Auge geschult sein.

Daran übt sich rund ein Dutzend Gymnasiasten unter Anleitung Jürgen Seeligers. Seit 1970 ist er Lehrer für Geografie, inzwischen im Ruhestand. So ganz aber doch nicht. Denn als der Schuldienst für den heute 70-Jährigen zu Ende ging, blieb er als Leiter der jungen Mineralogen. Zu ihnen gehören Neunt- und Zehntklässler wie Vicky und Paul, aber auch Heidrun und Hanna aus der sechsten Klasse begeistern sich für die Schätze der Natur. Dass so junge Leute Spaß an der Mineralienkunde haben, ist sicher nicht gewöhnlich und Seeligers Begeisterungsfähigkeit zu verdanken. Auf Paul hat sie jahrgangsübergreifend abgefärbt: „Mein älterer Bruder war in der Arbeitsgemeinschaft, jetzt ist er schon raus aus der Schule, und ich bin dabei.“ Vicky geht es genauso. Früher ging ihre große Schwester mit Herrn Seeliger auf die Suche, nun ist sie begeisterte Hobby-Mineralogin. „Ich will keine Geologen aus den Schülern machen“, sagt ihr Lehrer. „Aber es ist schön, wenn die Jugendlichen mit offenen Augen durch die Welt gehen.“ So erleben sie an der frischen Luft die Heimat und lernen wie nebenbei viel über Landschaft und Naturwissenschaften.

Paul hat im Seidelgrund einen tief lila Amethyst gefunden, seine spitze Form freut ihn besonders. „Je näher an Uran sich das Mineral abgelagert hat, desto intensiver ist die Farbe“, erklärt er. Das Stück wird einen Platz zu Hause in Pauls Vitrine bekommen. Vicky stößt schon lange an die Kapazitätsgrenze ihres Zimmers. Deshalb bremst sie sich beim Suchen und Sammeln. „Aber trotzdem reizt es mich immer wieder, doch etwas zu finden, was ich noch nicht habe.“ Neben Spannung und Neugier ist es die Schönheit der Naturschätze, die Paul lockt. Ob seine Sammlung viel Geld wert ist, interessiert ihn nicht weiter.

Das sehen viele anders, weiß Günter Backmann. Wie Jürgen Seeliger ist er ein großer Mineralienkenner. Er hat sich in dieser AG-Stunde zum Nachwuchs gesellt, um außergewöhnliche Stücke vorzustellen. Zur Einstimmung auf die Mineralien- und Fossilienbörse am Sonnabend zeigt er zwei Aragonit- und Baryt-Exemplare, so groß, dass sie nur mit beiden Händen zu halten sind. „So etwas gilt heutzutage als Geldanlage“, sagt er. Für Backmann sind es zwei von insgesamt 9500 Lieblingen seiner privaten Sammlung. Vicky und Paul staunen. Dafür lohnt es sich, weiterzusuchen – Platzproblem hin oder her.

31. Mineralien- und Fossilienbörse, Sa., 10 bis 16 Uhr, Alte Mensa TU Dresden, Mommsenstraße; Sonderschau: „Faszination slowakischer Minerale“. Der Eintritt zu Börse und Ausstellung kostet zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

