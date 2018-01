Die Spur der Haufen Tierische Hinterlassenschaften in Kamenz sorgen für Ärger.

Keine Spur von Böllerresten an der Kamenzer Schillerpromenade, dafür aber ein ganzer Parcours von Tretminen. © Matthias Schumann

Kamenz. Nach dem Jahreswechsel gibt es immer jede Menge Hinterlassenschaften. Manchmal auch solche, die Passanten eher nicht erwarten. Als Anwohner der Pulsnitzer Straße sei er zur Schillerpromenade spaziert, sagt der Kamenzer Gerd Beyreuther. Dort habe es jede Menge Knallerei gegeben, aber es sei alles tipptopp aufgeräumt gewesen. Dafür waren andere Hinterlassenschaften nicht zu übersehen: Ein ganzer Parcours von Tretminen, musste Gerd Beyreuther fassungslos und wütend feststellen. Auch in einem Abschnitt der noch nicht ganz fertig gepflastert ist, auf dem Baumaterial, auf den Splitthaufen und den Steinen, die die Bauleute in diesen Tagen wieder zur Hand nehmen, wenn die Pflasterarbeiten weitergehen. Die Spur der Haufen ziehe sich bis zum Museum der Westlausitz. Die Kritik geht an die Hundehalter: „Ungezogen und eine Frechheit ist das, was sich die Hundebesitzer hier erlauben.“ Das gehöre sich einfach nicht. Dann kommen die Pflasterer und greifen in die Kacke. Eine Schweinerei.

Am Mittwoch hat ja vielleicht der starke Regen die stinkenden Hinterlassenschaften erst einmal etwas weggespült. Aber das ändert nichts an der Sache: „Es gibt genug Hundetoiletten“, so Gerd Beyreuther. Und Hundehalter haben die Haufen ihrer Vierbeiner wegzuräumen, wie es sich gehört.

zur Startseite