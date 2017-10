Die Spaßbremsen aus Sachsen Die Dresdner Eislöwen setzen sich selbst Maßstäbe und feiern einen 4:2-Erfolg über den entnervten DEL-2-Spitzenreiter.

Immer eine Zungenspitze voraus. Eislöwe Thomas Pielmeier (l.) erzielte das zwischenzeitliche 3:0 gegen Bietigheim selbst und hatte den Führungstreffer durch Marius Garten vorbereitet. Foto: Ronald Bonß © Ronald Bonß

Es war nur dieser eine Halbsatz, der so einiges erwarten ließ. „Wir haben festgestellt“, sagte Eislöwen-Trainer Franz Steer nach dem Penaltysieg seiner Mannschaft am Freitag in Weißwasser, „dass wir in den Freitagspielen nicht so spritzig sind wie am Sonntag“.

Und an diesem Sonntag erwarteten die Sachsen ausgerechnet DEL-2-Spitzenreiter Bietigheim, der die Liga im Moment dominiert. Doch die Hausherren erwiesen sich vor 2 097 Zuschauern in der Eishalle als regelrechte Spaßbremsen für den Tabellenführer. „Denen musst du den Spaß am Spiel nehmen“, erklärte Steer im Nachhinein. Seinem Team ist das grandios gelungen. Mit einer läuferisch äußerst präsenten und kämpferisch großartigen Vorstellung brachten die Eislöwen den Baden-Württembergern die erste Niederlage der Saison in der regulären Spielzeit bei. Die Steer-Truppe feierte den 4:2-Erfolg (2:0, 1:0, 1:2) entsprechend in der Fankurve.

Gleich der erste Schuss sitzt

„Taktisch waren die ersten beiden Drittel richtig gut“, bilanzierte der grundzufriedene Dresdner Trainer. Denn das eigene Spiel lief nahezu perfekt. Marius Garten gelang praktisch mit dem ersten Schuss auf das Gehäuse des zunehmend entnervt wirkenden Gäste-Schlussmanns Sinisa Martinovic die frühe Führung (2.). Und Kollege Cedric Schiemenz legte mit dem insgesamt dritten Abschluss gleich nach (7.). Von diesem Schock erholte sich der Favorit nur langsam, wirkte aber nicht so giftig, nicht so konsequent wie das Dresdner Team um Kapitän René Kramer. Bietigheim wirkte phasenweise regelrecht genervt, dass die Eislöwen meist einen Schritt schneller am Puck waren oder im letzten Moment noch eine Stockspitze zwischen gegnerischen Schuss und das eigene Tor brachten. In dem stand zudem mit dem diesmal überragenden Marco Eisenhut ein zusätzlicher Ruhepol.

„Der Franz hat uns sehr gut eingestellt auf das Spiel. Wir haben deren System quasi zunichtegemacht“, meinte Thomas Pielmeier nach der Partie. Der Stürmer avancierte nicht nur wegen seines Treffers in Überzahl zum 3:0 (31.) zum Mann des Spiels aufseiten des Siegers. Der 30-Jährige behielt auch in Drucksituationen immer den Kopf oben, suchte den besser postierten Mitspieler oder wagte im richtigen Moment ein Tempo-Solo. „Bietigheim hat bestimmt nicht das gespielt, was sie spielen können. Die haben bestimmt gemeint, die kommen hierher und holen drei Punkte. Dagegen haben wir uns extrem gewehrt“, sagte der Mann mi dem roten Rauschebart.

Als Steven Rupprich das 4:0 (45.) erzielte, sah bereits alles nach einem perfekten Match des Tabellenvierten aus. Doch Matt McKnight (47.) und Robert Brown (52.) sorgten noch für eine spannende Schlussphase, die die Elbestädter jedoch intensiv ackernd überstanden. Zudem leistete sich Bietigheim zwei zehnminütige Disziplinarstrafen, in denen die Gäste allerdings nicht in Unterzahl spielen mussten.

„Unser Ziel ist es, unter die Top sechs zu kommen. Da gibt ein Sieg gegen den dominierenden Spitzenreiter natürlich Selbstvertrauen“, sagt Thomas Pielmeier, fügt aber sofort an: „Es gibt immer Spiele, wo es nicht so gut läuft. Wir sind nicht der FC Bayern, sondern Dresden. Da gibt es gute und auch schlechte Spiele“. Seine Mannschaft sei auf einem guten Weg. „Wir werden nicht immer auf diesem Level spielen können“, erklärt der Spieler des Tages nach dem ersten Wochenende ohne Niederlage. „Das baut uns auf. Wir dürfen jetzt nicht meinen, wir seien grade Meister geworden, sondern wir müssen weiter hart an uns arbeiten, an unseren kleinen Fehlern arbeiten und weiter das machen, was der Franz uns sagt“.

Der Trainer wird das gern hören. Zumal sich die Personallage nicht wirklich entspannt. Steve Hanusch musste gegen den Spitzenreiter immer noch pausieren. „Wir haben Jungs dabei, die 18 bis 22 Minuten auf dem Eis stehen. Das ist Wahnsinn. Aber die Jungs haben das richtig gut gemacht“, lobt Franz Steer. Auch in dem Wissen, dass ein solcher Tag als Spaßbremse nicht beliebig kopierbar ist.

