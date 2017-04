Die Spargelernte hat begonnen Wegen der niedrigen Temperaturen wächst das königliche Gemüse langsam. Das hat auch Vorteile.

Alexandra Schertenleib unterstützt in ihrem Urlaub ihre Eltern bei der Spargelernte. Der Spargelhof Schertenleib in Pulsitz hat seinen gesamten Anbau auf Bio-Spargel umgestellt. Den gibt es jetzt in vielen Geschäften der Region, in einigen Gaststätten, auf Märkten und im Hofladen in Pulsitz. © André Braun

Das Gesamtbild der Spargelstangen, die zurzeit auf dem Spargelhof Schertenleib rund um Pulsitz geerntet werden, kann sich sehen lassen. Sie sind elfenbeinfarben, ohne Makel und haben geschlossene Köpfe. „Die Qualität ist sehr gut“, sagte Alexandra Schertenleib. Sie und ihr Bruder Mathias unterstützen die Eltern bei der Spargelernte. Dafür nimmt Alexandra Schertenleib, die sonst im Verlagswesen arbeitet, extra Urlaub. Doch das ist für sie selbstverständlich.

Auch wenn die Qualität des Spargels stimmt, die Menge lässt noch zu wünschen übrig. Das liegt vor allem an den Temperaturen. Damit das königliche Gemüse kontinuierlich wächst, sollten es tagsüber 15 bis 20 Grad sein und in der Nacht nicht kälter als zehn Grad werden. Ist es kälter, nimmt der Spargel zwar keinen Schaden, denn er ist durch die starken Erddämme und die Folien, die darauf liegen, geschützt, aber er wächst eben nur langsam. Im schlimmsten Fall könnten die aus der Erde schauenden Köpfe erfrieren. Einen Vorteil hat das langsame Wachstum. Der Spargel kann dadurch viele Aromastoffe entwickeln.

Seit diesem Jahr gibt es nur noch Bio-Spragel vom Spargelhof Schertenleib. Der Landwirtschaftsbetrieb stellt seit dem Jahr 2014 auf ökologischen Landbau um. „Es ändert sich kaum etwas. Wir haben bisher auch keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Nun wird nicht mehr mineralisch, sondern mit Mist gedüngt. Die Unkrautbekämpfung erfolgt mechanisch“, so Alexandra Schertenleib. Es werde nur offiziell, was schon in den vergangenen Jahren praktiziert worden sei.

Auf einer Fläche von sechs Hektar baut der Landwirtschaftsbetrieb Schertenleib das königliche Gemüse an. Die Hausaufgaben für eine gute Spargelernte haben die Schertenleibs gemacht. Die etwa 70 Zentimeter hohen Dämme sind gezogen und mit schwarzer beziehungsweise weißer Folie abgedeckt. Liegt die schwarze Seite nach oben, soll die Wärme der Sonnenstrahlen in den Damm gebracht werden. Ist es warm, wird die Folie gedreht. Die weiße Seite soll dafür sorgen, dass weniger Wärme zu dem Gemüse vordringen kann.

Das ist die Voraussetzung, dass die Sprossen weiß bleiben. Denn der Spargelhof Schertenleib setzt auf den Bleichspargel. Das heißt, das Gemüse zeichnet sich durch seine helle Farbe aus. Sobald Licht an die Sprossen kommt, verfärben sich diese rosafarben bis violett. Doch das sei nichts Schlechtes, so die Spargel-Expertin, das Gemüse sei lediglich intensiver im Geschmack.

„Der in der Lommatzscher Pflege angebaute Spargel ist nicht immer blütenweiß wie der, der auf Sandböden wächst“, so Alexandra Schertenleib. Da gebe es auch einmal eine sogenannte Roststelle. Das passiere, wenn sich der Spargel durch den schweren Boden drücken muss. Der Pulsitzer Spargel ist für seinen guten Geschmack in der Region bekannt.

Zu den Hausaufgaben gehört nicht nur die Arbeit auf dem Feld. Die Helfer aus Rumänien, die in Pulsitz im Einsatz sind, müssen pünktlich zur Erntezeit eintreffen und angemeldet werden. Das bedeutet viel Bürokratie. Doch der stellen sich die Schertenleibs. Sie wollen, dass alles stimmt, nicht nur die Qualität des Spargels. Deshalb haben sie in den vergangenen Jahren auch Maschinen angeschafft, die die Arbeit auf dem Feld und beim Sortieren erleichtern.

So werden zum Beispiel sogenannte Spargelspinnen eingesetzt, um die Folie anzuheben. Früher mussten die Erntehelfer die Dämme ab und nach dem Stechen wieder zudecken. Seit vier Jahren kommt die Spargelsortiermaschine zum Einsatz. Auf der liegen die Stangen wie das Besteck in einer Spülmaschine parallel nebeneinander. Mithilfe eines Förderbandes werden sie zu einer Kamera transportiert. Die stellt nicht nur die Stärke und Länge der Stangen, sondern auch die Farbe des Kopfes fest und sortiert sie entsprechend in Kategorien ein. „Sie erkennt auch, wenn ein Spargel innen hohl ist. Aber das kommt selten vor“, so Alexandra Schertenleib.

Neben der Organisation der Saisonkräfte müssen auch die Geschäftskontakte mit den Großabnehmern gepflegt, Verkäuferinnen für die Wochenmärkte gefunden und Standplätze gesichert werden. Der Spargelhof beliefert Einzelhändler und Gaststätten in der Region und im Großraum Dresden. Und das nicht nur mit Spargel. Ganzjährig ist der Hof mit Zwiebeln und Kartoffeln in den Märkten vertreten.

Ab Mittwoch soll der erste Spargel aus Pulsitz auf den Wochenmärkten in Döbeln und Waldheim angeboten werden – das ist allerdings nur möglich, wenn es die Menge des Spargels, der frisch geerntet wurde, zulässt. „Ab nächster Woche sind wir auf alle Fälle da“, versichert Alexandra Schertenleib. Und wer unbedingt das königliche Gemüse speisen will, kann das im Hofladen erwerben. Hier wird nicht nur Spargel, sondern alles, was man für ein Spargelessen benötigt, angeboten. Nur Schinken gibt es nicht. „Das hat sich nicht rentiert“, sagte Alexandra Schertenleib. In der Hochsaison werden bis zu einer Tonne Spargel pro Tag geerntet. Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr sind nicht geplant, obwohl der Mindeslohn gestiegen ist.

zur Startseite