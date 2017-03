Die Spätzünderin Claudia Ballaman von der HSG Neudorf/Döbeln hat in dieser Saison mächtig zugelegt.

Konzentriert sucht Claudia Ballaman ihre Wurfchance. © Dietmar Thomas

Es gibt Spielerinnen, denen das sportliche Talent in die Wiege gelegt wird und welche, die sich ihr Leistungsniveau erarbeiten müssen. Eher zu denen zählt Claudia Ballaman, die zwar schon seit Jahren im Sachsenligateam der HSG Neudorf/Döbeln gehört, aber in dieser Saison im Alter von 28 Jahren einen riesigen Entwicklungsschritt vollzogen hat. So hat sie sich zu einer Führungsspielerin und sicheren Siebenmeterschützin entwickelt und in der Deckungsarbeit zugelegt. Sie kann halb decken, was dem Team zusätzlichen Spielraum gibt. Aus diesem Grund ist Claudia Ballaman beim Handball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl in der Kategorie „Handballerin des Jahres“ nominiert. (DA/dwe)

