Die Sorgen der Dynamo-Fans Wenn einer eine Reise macht … Wer die Schwarz-Gelben auswärts begleitet, hat einiges zu erzählen. Das zeigt die Umfrage des Fanprojektes.

Viele Fans begleiten Dynamo zu den Auswärtsspielen wie vorige Saison in Nürnberg. Anschließend können sie die Organisation vor Ort in einem Fragebogen des Fanprojektes bewerten. © Robert Michael

Manche Kritik mag banal erscheinen. Nach einem Spiel in Münster beschwerten sich Dynamo-Fans darüber, dass die Imbissbude direkt neben einem Freiluft-Pissoir stand. Da lag nicht nur Bratwurst-Duft in der Luft. In Nürnberg kostete ein Parkplatz nicht drei Euro wie angekündigt, sondern vier. Und nach einer Partie in Bremen fühlten sich viele Anhänger genervt, weil sie die Polizei auf dem Rückweg zum Bahnhof mit Helene Fischer bedudelt hat. „Das sollte entspannend wirken, kam aber nicht so gut an“, sagt Ronald Bec.

Der 31-Jährige grinst, wenn er solche Geschichten erzählt, er sagt aber auch, dass wegen solcher Kleinigkeiten die Stimmung kippen kann. Seit 2013 arbeitet der Sozialarbeiter im Fanprojekt Dresden und kümmert sich mit um die Auswertung der Fragebögen von Dynamos Auswärtsspielen. Im Internet können die Mitfahrer sowohl Noten unter anderem für den Einlassdienst, den Polizeieinsatz und das eigene Verhalten verteilen als auch detailliert schildern, was sie gestört hat. Das ist einzigartig in Deutschland.

Nun liegt die Auswertung der Umfragen für die 17 Reisen in der vorigen Saison vor. Insgesamt 6 966 Rückmeldungen hat das Fanprojekt bekommen, im Durchschnitt 410 pro Spiel. Am besten gefallen hat es den Dynamo-Fans bei Union Berlin, die schlechteste Gesamtnote bekam das Gastspiel in Nürnberg. Aber was fängt man an mit den Ergebnissen? Seit 2008 wird die Meinung der Fans nach Dynamos Auswärtsspielen erfasst. Christian Kabs, der seit 2005 für das Fanprojekt arbeitet, erklärt: „Es war regelmäßig zu Problemen gekommen, die meist auch etwas mit den Bedingungen vor Ort zu tun hatten.“ Die Umfrage bietet die Möglichkeit, Problemfelder aufzuzeigen und der Polizei sowie dem Verein zu melden. „Wenn immer wieder die gleichen Knackpunkte auftauchen, gibt es Regulierungsbedarf“, sagt Kabs. Dabei gehe es um langfristige Verbesserungen.

Er nennt Aue als positives Beispiel. Jahrelang gab es dort Stress, weil die Dynamo-Fans – begleitet von Polizisten – direkt an den Anhängern des FC Erzgebirge vorbeigeführt wurden. Zudem war der Einlassbereich ungenügend organisiert. „Inzwischen werden Shuttle-Busse vom Bahnhof zum Stadion eingesetzt. Außerdem wurde der Zugang zum Gäste-Block so umgebaut, dass die Fans einen abgezäunten Schlängelweg nehmen müssen“, sagt Kabs. „Dadurch läuft es wesentlich entspannter.“

Der Einlass ist eine sensible Stelle. Nach den Spielen in Hannover, Karlsruhe und Nürnberg gingen Beschwerden ein. „Wenn viele Leute auf einmal am Stadion ankommen und dann 20, 30, 35 Minuten stehen, schaukelt sich schnell eine negative Stimmung hoch“, erklärt der Sozialarbeiter.

In Karlsruhe war sie von Anfang an aggressiv. Der Eindruck entstand durch die einheitliche Tarnkleidung und die Kriegserklärung an den DFB, er wurde vor allem aber durch Pyro-Attacken auf Polizisten, verletzte Ordner am Einlass und Übergriffe auf einen Kiosk bestärkt. Das drückt sich auch in der Note aus, die Dynamo-Fans ihrem eigenen Verhalten geben. Die fällt meist besonders gut aus. Doch für den Auftritt in Karlsruhe gab es mit 2,72 den schlechtesten Durchschnitt. Es lässt sich durchaus eine selbstkritische Haltung erkennen. So gab es auch nach den Spielen in Heidenheim (2,39) und Braunschweig (2,25), bei denen einige Dynamo-Fans Feuerwerkskörper gezündet hatten, vergleichsweise negative Bewertungen.

Die Rückmeldungen nach Karlsruhe seien „sehr ambivalent“ gewesen, sagt Kaps. „Das reichte von ,ein gelungener Auftritt, hat Spaß gemacht’ bis ,mein schlimmstes Erlebnis bei einem Dynamo-Auswärtsspiel’.“ Während die einen das Motto toll fanden, hatten die anderen keine Lust aufs Marschieren. Ein brisantes Streitthema unter den Fans ist das Abbrennen von Pyrotechnik. Die Palette der Meinungen: von „gehört zur Fankultur“ über „schadet wegen der Strafen dem Verein “ bis „brauche ich überhaupt nicht“.

Für diese Diskussion bietet das Fanprojekt eine Plattform. Vorkommnisse wie in Karlsruhe lassen sich dadurch nicht verhindern. „Dieser Illusion geben wir uns nicht hin. Der Fragebogen ist nicht das Instrument, Gewalt einzudämmen“, sagt Kabs. Trotzdem gebe es einen Effekt: „Mit der Umfrage halten wir auch denjenigen, die für Ausschreitungen verantwortlich sind, die Sicht der anderen Fans vor Augen.“

Den meisten geht es nämlich ausschließlich um das Stadion-Erlebnis. Für sie tritt das Fanprojekt als Vermittler auf, sucht Antworten auf Fragen wie die nach der Partie bei Union in Berlin: Warum fuhren die Shuttle-Busse zum Stadion ohne Polizei, während auf der Rückfahrt Beamte in voller Montur dabei waren? Weil es auf dem Hinweg in einem Bus zu Sachbeschädigungen gekommen war. „Das ist für die Fans dann nachvollziehbar“, meint Bec. Ein Klassiker unter den Beschwerden sei die Pfandrückgabe, weil nach dem Schlusspfiff oft nur noch ein Kiosk geöffnet hat, manchmal gar keiner. Die Themen sind vielfältig: von der zu steilen Rampe für Rollstuhlfahrer bis zum fehlenden Wasser auf der Damen-Toilette. „Wir teilen solche Mängel den Heim-Vereinen mit und hoffen, dass sie es beim nächsten Mal besser organisieren“, sagt Ronald Bec.

Zwei bis drei Werktage steht der Fragebogen online, Fans im Alter von 18 bis etwa 60 Jahren füllen ihn aus, etwa 80 Prozent sind männlich. „Es beteiligt sich die breite Masse, nicht nur eine spezielle Gruppe“, sagt Kabs. „Dadurch bekommen wir ein differenziertes Meinungsspektrum.“ Die relevanten Aussagen werden am Saisonende auf bis zu 400 Seiten zusammengefasst. Dabei sind den Fans drei Punkte besonders wichtig: eine eindeutige Verkehrsführung bei der Anreise, sorgfältige Kontrollen bei einem trotzdem zügigen Einlass sowie freundliche, zurückhaltende Polizisten.

Diese Noten vergeben die Dynamo-Fans * Gegner Einlass Security Athmo im Gästeblock Polizei

im Stadion Polizei

außerhalb Verhalten

SGD-Fans Note Union Berlin 1,85 1,92 1,27 1,67 2,02 1,59 1,72 Sandhausen 1,84 2,00 1,69 1,71 1,87 1,37 1,75 Fürth 1,80 1,88 1,30 1,86 2,27 1,40 1,75 Düsseldorf 1,95 2,01 1,66 1,98 2,07 1,58 1,88 München 2,33 2,13 1,44 1,86 2,11 1,69 1,93 Stuttgart 2,48 2,20 1,42 1,78 2,16 1,64 1,95 Aue 2,00 2,01 1,93 2,17 2,41 1,60 2,02 Heidenheim 2,20 2,18 1,57 1,80 1,97 2,39 2,02 Bielefeld 2,62 2,26 1,72 1,99 2,25 1,39 2,04 Würzburg 1,99 1,99 2,15 2,04 2,24 1,65 2,04 Braunschweig 2,22 2,18 1,64 1,91 2,19 2,25 2,07 Kaiserslautern 2,25 2,27 2,55 2,10 2,58 1,89 2,27 Bochum 2,43 2,59 2,45 2,36 2,51 1,81 2,36 St. Pauli 2,75 2,40 2,01 2,57 2,83 1,91 2,41 Hannover 4,24 3,12 1,25 2,76 3,74 1,74 2,81 Karlsruhe 3,94 3,59 1,61 3,06 2,90 2,72 2,97 Nürnberg 3,80 3,09 1,68 3,57 3,93 2,29 3,06 *) für die Auswärtsspiele in der Zweitliga-Saison 2016/17 | Quelle: Fanprojekt Dresden

