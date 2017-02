Die Sonne zeigt sich ab dem Wochenende Hoch Erika bringt uns weiter eiskalte Luft aus Nordost. Doch der Hochnebel verschwindet und mit ihm ein unangenehmer Gast.

In den nächsten Tagen soll es sonniger werden. © dpa

In Freital beherrscht Dauergrau seit Sonntag das Geschehen. Doch das wird sich zum Wochenende endlich ändern. Meteorologe Thomas Hain sagt ab Freitag Wolkenlücken und damit sonnige Abschnitte voraus. Bis dahin müssen die Freitaler jedoch noch mit dem Ostwind leben, der frostige Luft schickt. „Das Hoch Erika über Skandinavien ist sehr kräftig und sorgt für Dauerfrost. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal minus ein Grad Celsius, meist werden sie aber noch darunter liegen“, sagt der Experte vom Deutschen Wetterdienst. Nachts zeigt das Thermometer dann bei Wolkenlücken sogar bis zu minus zehn Grad Celsius an.

Bis Freitag fällt aus den Hochnebelwolken hin und wieder Schneegriesel oder auch Sprühregen. „Das werden aber nur kurze Schauer sein“, sagt Hain. Neuschnee kommt definitiv keiner mehr.

Wenn die Luft die dichten Wolken teilweise wegbläst, scheint endlich auch die Sonne. Bis zu sechs Stunden sagt Thomas Hain für das Wochenende voraus. Meist im Wechsel mit wolkigen Abschnitten. Dabei steigen die Temperaturen auf null Grad an. Nachts bleibt es weiter frostig. „Klart es nachts auf, sind erneut bis zu zehn Grad unter Null drin“, sagt der Wetterexperte. Das hat Auswirkungen auf den Schnee, der noch liegt. Schon jetzt hat er sich stellenweise in einen dicken Eispanzer verwandelt, der schwer zu entfernen ist.

„Nach der kurzen Tauperiode setzte sofort wieder Nachtfrost ein, der zu verharschtem oder vereistem Schnee geführt hat“, sagt Thomas Hain. Das sei auch in den Mittelgebirgen der Fall, die mit Beginn der Ferien am Wochenende auf zahlreiche Wintersportler hoffen. Die Bedingungen dort seien aber gut, wie der Meteorologe sagt. In den kommenden Tagen falle aber auch dort kein Schnee. (SZ/kh)

