Die Sonne rettet die fast verschlafene Vogelhochzeit

Auf den ersten Blick ein perfekter Plan: Igel Stachelchen lenkt das Sandmännchen ab und Purzel, wacker gegen die Müdigkeit ankämpfend, vertauscht die Schlafsandsäcke – auf dass Stachelchen nur eine Ein-Tages-Ration bekommt und zur Vogelhochzeit wieder wach ist. Aber mit einer fatalen Folge haben unsere beiden Helden nicht gerechnet. Das getäuschte Sandmännchen gibt allen anderen vom Winterschlafsand – und die ganze Hochzeitsgesellschaft verfällt in tiefen Schlummer.Foto: Jost Schmidtchen

Hoyerswerdas Lausitzhalle und das Sorbische Nationalensemble, das SNE, feierten am gestrigen Mittwoch gleichermaßen eine Premiere der ganz besonderen Art: Nicht, dass es die Vorfristigkeit gewesen wäre; der korrekte Termin der Vogelhochzeit ist ja erst der heutige 25. Januar – aber erstmals waren beide Aufführungen der Kindervogelhochzeit in Hoyerswerda ausverkauft. Keiner der 810 Plätze blieb leer. Das hatte es noch nie gegeben.

Ein Igel als Trotzköpfchen

Die kleinen Besucher kamen aus dem Großraum Hoyerswerda – Weißwasser – Kamenz. Und natürlich waren sie wie immer ganz begeistert vom bunten Treiben ihrer Lieblinge auf der Bühne, als die Akteure die Vogelhochzeit feiern wollten. Doch wie alle Jahre wieder, so geriet auch gestern durch vielerlei Umstände die Vogelhochzeit des Raben Juro (Andreas Hentzschel) mit seiner Braut, der Elster Marta (Manuela Kuschke), in Gefahr. Besonders durch einen Umstand im „spitzen“ Kleid. Denn in diesem Jahr war es Igel Stachelchen (Diana Cyzowa), der mit seiner Trotzigkeit alles durcheinanderbrachte. Er wollte unbedingt einmal eine Vogelhochzeit miterleben – und deshalb keinen Winterschlaf halten. Aber die Vogelhochzeit ist nun einmal am 25. Januar. Was also tun?

Schlafsandschlamassel

Um diese Frage rankte sich die recht süße Geschichte aus der Feder von Jewa-Marja Cornakec, langjährige Autorin der Kindervogelhochzeitsgeschichten, die in diesem Jahr unter dem Titel „Der Schlafsandschlamassel“ lief. Die Kinder wurden von Anbeginn in das unterhaltsame, aber doch recht spannende Geschehen mit viel Musik, Gesang und Tanz einbezogen – und waren mit Begeisterung dabei. Es ging ja auch wirklich turbulent zu. Die Vögel, der Igel, der Frosch Quackquack (Achim Kubica) und die Maus Piep-Piep (Alena Farkasowa) hatten den Sommer im Süden verbracht. Auf einem fliegenden Teppich kamen sie zurück und berichteten den anderen Tieren, natürlich auch der Elster und dem Raben, von ihren tollen Erlebnissen. Sogar ein Äffchen (Maria Matiaskova) hatten sie kennengelernt und zur Vogelhochzeit in das Sorbenland eingeladen! Alle wollten die Vogelhochzeit feiern, nur Stachelchen musste Winterschlaf halten – und durfte also einmal mehr nicht dabei sein.

Aber scheinbar war doch ein Kraut dagegen gewachsen; besser gesagt; eine Wurzel. Denn das weinende Stachelchen traf im Wald das Wurzelmädchen Purzel von der Wurzel (Julka Peickert). Purzel von der Wurzel hatte eine tolle Idee: Der Sack mit dem Winterschlafsand des Sandmännchens wird einfach heimlich mit dem Einenachtschlafsand vertauscht!

Ein fliegender Teppich

Das hatte fatale Folgen: Stachelchen war zwar tags darauf wieder putzmunter – aber die ganze andere Vogelwelt, die vom Sandmännchen irrtümlicherweise mit dem Winterschlafsand bedacht worden war, verfiel stattdessen in ebenjen Winterschlaf. Auch der Rabe Juro. Keiner vermochte ihn zu erwecken. Ja – wie sollte denn da die Vogelhochzeit stattfinden können? Nur die Frühlingssonne wäre in der Lage gewesen, den Winterschlaf der Vögel zu beenden – aber woher nehmen, mitten im Winter? Die Rettung, also die Sonne, brachte rechtzeitig noch das eingeladene Äffchen aus dem Süden mit, das auf einem fliegenden Teppich in die Lausitzhalle kam. Die Kinder verrenkten zunächst ihre Hälse, doch dann, da auf der Bühne, schwebte der leuchtende fliegende Teppich tatsächlich ein. Ende gut, alles gut, die Vogelhochzeit war wieder einmal gerettet. Die Kinder waren selbst nach mehreren Zugaben nicht zu beruhigen. So eine Begeisterung gab es noch nie. Zusammen sangen alle das Lied von der Vogelhochzeit.

Wunderschöne Kompositionen

Ein Lob gilt dem Ideenreichtum der Autorin Jewa-Marja Cornakec und der Musik von Dieter Kempe mit den wunderschönen Kompositionen zum Tanz der Urlaubstiere, dem Schlaflied des Stachelchen, dem Eichhörnchenlied „Ich hüpfe von Ast zu Ast“, Piep-Pieps Wiegenlied zum Einschlafen von Stachelchen und Sandmännchens Lied vom Winterschlaf. Kindgerecht schöner kann es in der Lausitz wirklich nicht sein.

