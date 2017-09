Die Sonne machte Überstunden Trotz des vielen Regens war der Dresdner Sommer zu warm. Die Sonne schien eine ganze Arbeitswoche länger als üblich.

Dresdner wussten den Sommer in der Stadt zu genießen. © Christian Juppe

Der Herbst ist noch nicht da, schickt aber schon kühle Temperaturen voraus und zwingt die Bürger, die Jacken aus dem Schrank zu holen. Doch in den zurückliegenden Sommermonaten hatten die Dresdner Wärme genug. Der Sommer 2017 war zwar wechselhaft, aber zu warm. Er landet sogar unter den Top Ten der wärmsten Sommer, wie die Stadt mitteilt.

Die Daten stehen im Vergleich zum Klimareferenzwert 1961-1990. So war der diesjährige Somme sehr sonnenreich, obwohl es sehr windige und verregnete Tage gab. Insgesamt fielen 221 Millimeter Regen, das entspricht 102 Prozent. Das Tief Rasmund brachte Ende Juni große Regenmengen mit sich. In Berlin kam es dabei zu Überschwemmungen, während Dresden dieses Mal verschont blieb. Dabei hatte die Elbe bei einer ähnlichen Wetterlage 2002 und 2013 extremes Hochwasser geführt.

Mit einer Mitteltemperatur von 19 Grad Celsius belegt dieser Sommer Platz neun in der Liste der zehn wärmsten Sommer seit 1961. Das sind 1,65 Grad mehr als beim Vergleichswert. Aber es war durchschnittlich nicht nur wärmer, sondern es gab auch mehr Sonnenstunden. Die Sonne schien im Vergleich zu den zurückliegenden 26 Jahren eine 40-Stunden-Arbeitswoche länger. Gerade im Juni war es besonders sonnig und mit etwa 2,1 Grad über dem Durchschnittswert auch am wärmsten.

Es gab einen Wechsel zwischen heißen und milden Tagen. In Klotzsche wurden insgesamt 39 Sommertage gemessen. An der seit Jahresbeginn laufenden Stadtklimastation in der Neustadt war es sogar noch wärmer. Da waren es an 54 Tagen mehr als 25 Grad. Ursache für die verschiedenen Werte ist zum einen der Höhenunterschied von etwa 200 Metern zwischen den Stationen. Zum anderen spielt die Bebauung eine große Rolle.

Inzwischen ist der meteorologische Herbst in der Landeshauptstadt angekommen. Ab nächsten Freitag werden die Tage wieder so schnell kürzer, wie zu keiner anderen Zeit im Jahr – täglich um mehr als drei Minuten.

