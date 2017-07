Die Sonne kehrt zurück „Alfred“ machte zum Glück ums Osterzgebirge einen Bogen und sich endgültig davon. Damit hat Klärchen nun recht freie Bahn.

Die Osterzgebirgler sind in den vergangenen Tagen zum Glück nicht Tief „Alfred“ in die Quere gekommen, der besonders in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und dem Harz viel Unheil anrichtete. „Wir haben in Sachsen im Auge des Regengebietes gesessen“, resümiert Lars Wagner von der Wetterwarte in Zinnwald. Von Mittwoch bis Freitagfrüh fielen an diesem Messpunkt zwar auch insgesamt über 32 Liter pro Quadratmeter, davon mit über 26 Liter das meiste bis Donnerstagmorgen. Doch im Vergleich zu anderen Regionen sind diese Mengen relativ harmlos. Und jetzt ist auch erst einmal die Gefahr vorbei.

„Alfred“ hat sich davongemacht. „Vereinzelt kann es noch Schauer geben“, sagt Wetterbeobachter Lars Wagner. Auch Gewitter sind möglich. „Denn es ist noch viel Feuchtigkeit in der Luft.“ Aber insgesamt sehen die Prognosen jetzt deutlich besser aus. „Es wird wieder Sommer.“ Zumindest für die nächsten Tage. Am Sonntag soll es richtig schön werden. Dann sind im Flachland bis 30 Grad Celsius möglich, im Gebirge um die 25 Grad. Bis zur Wochenmitte müsste sich das sommerliche Wetter nach den Voraussagen halten. Hin und wieder kann mal ein Schauer und Gewitter dabei sein, ohne dass es Dauerregen gibt oder die Temperaturen empfindlich kühl werden würden.

Packt die Badehose ein

Damit schickt sich der Juli an, seine Pflichten im Osterzgebirge zu erfüllen. Von den Temperaturen her ist der Monat im Vergleich zum langjährigen Mittel laut Lars Wagner etwas zu warm. Umgekehrt fehlt noch ein bisschen Sonne, die sich bisher offenbar etwas mehr als sonst hinter den Wolken versteckte. Bis Freitagvormittag hat sie an 117 Stunden geschienen. Normal sind für den Juli 192 Stunden. Aber mit den Prognosen wird sich die Bilanz von Klärchen auch noch verbessern.

Die Wasserkanister sind inzwischen wieder gut gefüllt. Aufgrund der Niederschläge in den letzten Tagen liegt der Juli bereits über seinem Soll. Üblich sind laut Statistik für Zinnwald 97 Liter pro Quadratmeter. Und tatsächlich sind es inzwischen 120 Liter geworden.

