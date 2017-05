Die Sommerbühne macht das Dutzend voll Zum zwölften Mal heißt es im Klosterhof „Kultur statt Mattscheibe“. Neu ist dabei nicht nur das Programm.

Kabarett war schon 2013 fester Bestandteil der Sommerbühne. © A. Schroeter

Es ist wieder Sommerbühnenzeit. Bereits zum zwölften Mal finden jeweils am ersten Donnerstag der Monate Juni bis September unterschiedliche Veranstaltungen im Klosterhof statt. Es wird wieder musiziert, gesungen, gezaubert, Kabarett gespielt und Sportlich-Elegantes präsentiert. Neben bekannten Riesaer Musikern, Sportlern und Kabarettisten können sich die Zuschauer in diesem Jahr auch auf Gäste aus Meißen und Döbeln freuen, die neue Farben ins Programm bringen. Den Anfang der Reihe machen am 1. Juni der Chor des Werner-Heisenberg-Gymnasiums und die Philharmonie Jazzband Riesa. Der Veranstalter verspricht Jazz vom Feinsten – mit Dixieland und Bossa Nova, rockig und swingend, im Stil der großen Big Bands und als gepflegte Barmusik, mit Standards und Evergreens der Jazzgeschichte von Duke Ellington bis Dave Brubeck.

Einen Monat später tritt das Riesaer Kabarett „PIESAcker“ auf, gefolgt von der Himmelfahrtsband Döbeln. Zur Dixieland-Band aus dem Nachbarlandkreis, die sich 1989 gegründet hat, gehören sechs Musikanten, die im alten New-Orleans-Stil spielen. Im Gegensatz zu den Neulingen aus Döbeln sind „Die Larven“ in Riesa bereits altbekannt. Seit 30 Jahren treten die drei Kabarettisten bereits auf, im August haben sie ihren großen Auftritt auf der Sommerbühne. Am gleichen Abend sind auch die Skyliners Meißen mit einer Break-Dance-Show zu Gast. Auch für die Meißner ist es der erste Auftritt zur Sommerbühne. Zum Abschluss der Sommerbühnen-Saison spielt die Lessing-Band aus dem gleichnamigen Döbelner Gymnasium im Klosterhof, außerdem gibt es eine Aerobic-Show des ESV Lok Riesa.

„Kultur statt Mattscheibe“, so lautet der Slogan auch im zwölften Jahr – und er trifft den Kern noch heute. Warum nicht auch mal unter der Woche einen schönen Abend mitten in der Stadt genießen? Eine wichtige Neuerung gibt es: Die Organisatoren der Sommerbühne haben sich auf vielfachen Wunsch der Besucher entschlossen, bereits 19.30 Uhr mit den Veranstaltungen im Klosterhof zu beginnen. (SZ)

Karten gibt es für 3 Euro im Vorverkauf bei der Riesa Information. Kontakt: Tel. 03525 529422. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Klosterratssaal oder der Stadthalle Stern statt.

