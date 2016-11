Die Sitzenbleiber In Dresden wiederholen mehr Kinder die ersten Klassen als in anderen Städten Deutschlands. Das ist kein Zufall, sagt ein Forscher.

Schulanfänger mit Hang zur Wiederholung.

Nach den Herbstferien war es so weit. Der kleine Paul (Name geändert) wechselte die Klasse. Statt in der Zweiten zu bleiben, wiederholt er nun noch einmal die erste. „Ich habe manche Sachen noch nicht richtig verstanden“, sagt er zur Begründung. Die Eltern waren von der Klassenlehrerin ermuntert worden, ihrem Sohn mehr Zeit zu geben. Das Rechnen klappte noch nicht so recht, und auch beim Schreiben tat er sich schwer.

Mehr als 160 Dresdner Kinder haben im Schuljahr 2014/15 eine Grundschulklasse wiederholt – wegen zu schlechter Noten auf dem Zeugnis oder freiwillig. Der Großteil von ihnen bereits in der ersten oder zweiten Klasse. Im Vergleich mit den Sitzenbleibern an Oberschulen und Gymnasien ist der Anteil der Grundschulwiederholer mit knapp einem Prozent zwar gering. Allerdings liegt Dresden damit 63 Prozent über dem deutschen Durchschnitt, wie ein Vergleich des Internetportals billiger.de unter 122 Städten zeigt.

Herauszufinden, woran das liegt, ist schwierig, sagt der Dresdner Pädagogik-Professor Wolfgang Melzer. Denn die Gründe werden nicht statistisch erfasst. Aus Erfahrung weiß der Wissenschaftler aber, dass sich ein spezielles Problem erst in der Schule entwickelt. Von der ersten Klasse an würden die Kinder auf die Bildungsempfehlung im vierten Schuljahr zuarbeiten. Jenes Blatt Papier, das, zumindest bislang, darüber entscheidet, ob sie auf die Oberschule oder auf das Gymnasium wechseln werden. „Diese frühe Selektion verursacht einen enormen Stress bei Eltern und Kindern“, sagt Melzer. Dieser sei derart groß, dass sogar etwa 13 Prozent der Schüler in der vierten Klasse in bezahlten Nachhilfeunterricht geschickt werden.

Eltern haben Angst vor Förderschule

Das Sitzenbleiben tue den Schülern nicht gut, so Melzer. Der Freundeskreis sei ein stabilisierender Faktor, den die Kinder verlieren. Außerdem sei das Risiko hoch, dass die Kinder stigmatisiert werden. Möglicherweise schafften sie das wiederholte Schuljahr mit besseren Noten, steckten zwei, drei Jahre später aber in einer ähnlichen Lage. „In der Schule müsste man direkt an Defiziten arbeiten, das passiert meiner Meinung nach aber nicht.“ Sachsen investiere vergleichsweise wenig Geld in seine Grundschulen. Auswirkungen habe dies unter anderem für die Lehrer-Schüler-Relation. Hier liegt Sachsen auf Rang elf der 16 Bundesländer. Laut Bildungsagentur sind die häufigsten Gründe fürs Sitzenbleiben zu hohe Leistungsanforderungen, lange Fehlzeiten bei Krankheit sowie der Umzug nach Dresden aus einem Bundesland mit einem anderen Lehrplan. Für die freiwillige Wiederholung, die einmal während der Grundschulzeit möglich ist, müssten Eltern immer einen Antrag stellen, sagt Behördensprecherin Petra Nikolov.

Einen weiteren Grund für die relativ hohe Quote sieht Wolfgang Melzer in Entwicklungsdefiziten, mit denen Kinder eingeschult werden. Die Stadt hat bei den Schulaufnahmeuntersuchungen zumindest bei 5,6 Prozent der Kinder so schwere Sprachauffälligkeiten registriert, dass eine ärztliche Überweisung nötig war. Zehn Prozent befanden sich bereits in logopädischer Behandlung. „Die Sprache ist an die soziale Herkunft geknüpft“, so Melzer. Die Fähigkeit habe sehr viel damit zu tun, wie im Elternhaus gesprochen wird. Auffälligkeiten zu behandeln, sei Aufgabe der frühkindlichen Bildung. „Die Probleme sollten gelöst sein, wenn die Kinder in die Schule kommen.“

Amtsärztin Elke Siegert betont, dass bei einem Großteil der Fünf- und Sechsjährigen, nämlich 84 Prozent, alles in Ordnung sei. Zumindest, was sie innerhalb der halbstündigen Untersuchung feststellen kann. „Sicherlich können wir nicht 100-prozentig treffsicher sein“, sagt sie. Aber der standardisierte Test, den die meisten anderen Bundesländer auch nutzen, verschaffe den Ärzten einen guten Überblick über das Kind. Die Befunde würden zusammen mit den Eltern besprochen. Manchen Kindern wird eine sonderpädagogische Förderung nahegelegt, wenn sie Defizite erkennt. „Viele Eltern haben Angst davor und verwechseln das mit der Empfehlung zur Förderschule“, so Siegert. Das stimme aber nicht. Es gehe darum, dass die Kinder in der Grundschule zusätzliche Hilfe erhalten, zum Beispiel um Sprachprobleme zu überwinden.

Manchmal empfiehlt die Ärztin auch, noch ein Jahr mit der Einschulung zu warten. „Wir wollen nicht, dass das Kind frustriert in die Schule geht.“ Teilweise gäbe es noch ein bis anderthalb Jahre aufzuholen.

Die Schulen scheinen sich an die Einschätzung der Ärzte zu halten. Für das vergangene Schuljahr wurde für knapp sechs Prozent der Kinder eine Rückstellung empfohlen, tatsächlich blieben sieben Prozent ein Jahr länger im Kindergarten. „Die Rückstellung wird von den meisten Eltern dankbar angenommen, da sie so auch Zeit gewinnen“, sagt Petra Nikolov von der Bildungsagentur. Erfahrungsgemäß würden vormals zurückgestellte Kinder die erste Klassenstufe nicht wiederholen.

Viele Sitzenbleiber in Gorbitz

Nicht nur in Deutschland, auch innerhalb Dresdens gibt es starke Unterschiede bei den Wiederholern. Laut Statistik schwanken die Anteile zwischen null und über vier Prozent. Bei den hohen Wiederholerzahlen gibt es keine Schwerpunktstadträume: Strehlen (2,6 Prozent) ist genauso vertreten wie Gorbitz (3,1 Prozent) und Plauen (2,8 Prozent). Unter einem Prozent liegen unter anderem die Schulen in der Äußeren Neustadt und Striesen.

Der kleine Paul jedenfalls ist in seiner Schule nur ein Stockwerk tiefer gezogen. Seine Kumpel aus der alten Klasse trifft er auf dem Schulhof und am Tischkicker im Keller. In der neuen Klasse hat er auch schon einen Freund gefunden. Wie ist es, Paul? „Ganz gut.“

