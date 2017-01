Die singende Buchhalterin wird 90 Gertraude Striegler hat mit ihren Chorfreunden auf das Jubiläum angestoßen. Sie hat noch einige Pläne für die Zukunft.

Gertraude Striegler hat auf dem Klavier ein Lied angestimmt. Ihre Freunde vom Waldheimer Chor sind gekommen, um ihr zum 90. Geburtstag zu gratulieren. © Dietmar Thomas

Von der Wanderschaft zurück, führt einen Jüngling das Geschick, der nach langen Jahren kehrt zu dem heimatlichen Herd - dies ist die erste Strophe des Volksliedes „Von der Wanderschaft zurück“. Leise stimmt es Gertraude Striegler an. „Es ist mir das liebste Küchenlied“, sagt sie.

Schon als Kind habe sie es beim Radieschenbündeln mit der gesamten Familie gesungen. Vater und Mutter waren im Kirchenchor. So ist sie zur Musik gekommen. „Das Singen ist mir sozusagen angeboren“, sagt sie und lächelt. Mittlerweile ist sie das zweitälteste Mitglied im Waldheimer Volkschor. Am Freitag hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert. Ihre Chorfreunde dürfen da natürlich nicht fehlen. „Bei mir ist die Wohnung voll, das ist schön“, sagt sie.

Jeden Morgen macht sie 15 Minuten Gymnastik. Mehr tue sie nicht, um sich fit zu halten. Sie fährt noch selber Auto, engagiert sich in der Waldheimer Arche. „Wenn es angebracht ist, macht sie hin und wieder eine kritische Bemerkung“, sagt Arche-Geschäftsführerin Gabriele Markus. Diese direkte Art schätzen auch ihre Chorfreunde an Gertraude Striegler. „Sie frotzelt auch gern mal mit unserem Chorleiter Klaus-Dieter Marks“, sagt Karin Müller.

Gertraude Striegler kümmert sich um die Chronik des Heimatvereins. Und nicht nur das. „Sie war bei uns auch die Schriftführerin“, erzählt Albrecht Hänel, Vereinsvorsitzender der Waldheimer Kultur- und Heimatfreunde. Kopien handschriftlicher Aufzeichnungen gibt es nicht. Sie tippte es am Computer. „Sie ist mit dem PC zum Teil besser bewandert als wir“, sagt Hänel. Sohn Andreas hat ihr den Umgang mit dem Computer beigebracht. Sie verschickt E-Mails, nutzt Internetsuchmaschinen und ab und zu auch den Taschenrechner. Gertraude Striegler ist Buchhalterin. „Früher mussten wir alles im Kopf ausrechnen“, sagt die 90-Jährige. Als Kind und Jugendliche hat sie in der Gärtnerei des Vaters ausgeholfen und war auf Wochenmärkten unterwegs. Im Erwachsenenalter hat sie unter anderem in der Feuerlöschgerätefabrik und Eisengießerei Döbeln, dem Staatlichen Kreiskontor für landwirtschaftlichen Bedarf sowie im VEB Ladenbau Waldheim gearbeitet, wo sie Hauptbuchhalterin war.

Sie ist wissbegierig und hat noch Pläne. „Ich bin früher mal zur Klavierstunde gegangen und möchte jetzt wieder mehr spielen.“ Dafür wird sie sich wieder Leute einladen. „Ich habe gern Menschen um mich. Zusammen macht es mehr Freude.“

