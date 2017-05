Die Siegesserie hält Im ADAC Northern Europe Cup hat Tim Georgi vom Freudenberg Racing Team aus Bischofswerda erneut gewonnen.

Motorsport. Eine Woche nach dem Ausflug im Rahmen der Endurance-WM in Oschersleben ging es für das Racing Team Freudenberg vor internationaler Kulisse im englischen Donington weiter. Und erneut überzeugten die Piloten Tim Georgi, Walid Soppe und Jan-Ole Jähnig mit mehreren Podestplätzen, wobei Georgi mit zwei Siegen seine Führung in der Gesamtwertung noch ausbauen konnte. Er ist mit 100 Punkten vorn vor Kevin Orgis vom Kiefer Racing Team (77) und seinen beiden Freudenberg-Kollegen Soppe (76) und Jähnig (74).

Georgi und Soppe gaben in Donington schon im NEC-Qualifying in der Moto 3 den Ton an und belegten die ersten beiden Plätze. Im ersten Rennen am Sonnabend setzte sich der Gesamtführende bereits in der ersten Runde an die Spitze des Feldes. Der 17-jährige Berliner war auf seinem Freudenberg-Renner in den folgenden Runden konstant schneller als die Verfolgergruppe, in der sich auch Walid Soppe befand. Am Ende setzte sich Tim Georgi souverän mit 5,39 Sekunden Vorsprung durch. Sein niederländischer Teamkollege wurde Dritter.

Auch im zweiten Rennen am Sonntag fuhr Georgi wie ein Uhrwerk und siegte mit fünf Sekunden Vorsprung vor Soppe, der sogar einen kleinen Ausflug abseits der Ideallinie verkraftete. Der Niederländer wurde Opfer eines missglücken Bremsmanövers eines Konkurrenten. Jan-Ole Jähnig holte sich am Ende die 16 Meisterschaftspunkte für den dritten Platz.

Teamchef Carsten Freudenberg konnte sich erneut über die Top-Bilanz seines Trios freuen und sagte: „Manchmal läuft es einfach! Es ist eine großartige Teamleistung, die uns aktuell diese Erfolge schenkt. Seit drei Wochen ist die Crew an den Rennstrecken unterwegs, mit einigen Mechanikern bin ich teilweise gar nicht daheim gewesen. Und trotzdem ziehen alle an einem Strang. Wahnsinn!“ Und sein Spitzenfahrer Tim Georgi ergänzte: „Es ist ein super Gefühl, vier Siege in Folge zu feiern! Im zweiten Rennen hatte ich allerdings einen sehr spannenden Kampf mit einem Briten, an dem ich nicht so leicht vorbeikam.“ (pr)

www.racingteam-freudenberg.de

