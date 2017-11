Die Serie von Garageneinbrüchen reißt nicht ab Wieder waren Diebe in Seifhennersdorf aktiv. Der Täter von voriger Woche sitzt aber noch in Untersuchungs-Haft.

Trotz aller Polizeimaßnahmen reißt die Serie von Garageneinbrüchen im Süden des Landkreises nicht ab. (Symbolbild) © dpa

Landkreis. Die Serie von Garageneinbrüchen entlang der deutsch-tschechischen Grenze zwischen Seifhennersdorf und Hohwald reißt nicht ab. In der Nacht zum Montag haben Diebe erneut in Seifhennersdorf eine Garage an der Südstraße aufgebrochen. Die Täter stahlen Alu-Felgen eines BMW, eine Autobatterie und Teile einer Kreissäge im Gesamtwert von rund 2 000 Euro, berichtet Madeleine Urban von der Polizeidirektion. Auch diesmal sind die Einbrecher vom Garagen-Eigentümer bemerkt worden, die Diebe aber abgehauen. „Er konnte noch einen Opel mit tschechischem Kennzeichen erkennen“, schildert sie. Und die gleich eingeleitete Fahndung der Polizei in Deutschland und Tschechien hatte Erfolg. Tschechischen Polizisten ist noch in der Nacht zum Montag gelungen, die Diebe in Rumburk zu stellen. Nur wenige Minuten nach deren Flucht in Seifhennersdorf stoppten sie in Rumburk einen Opel Astra. In dem befand sich das Diebesgut. Zu den vorläufig festgenommenen Tätern ist Madeleine Urban aber noch nichts bekannt, da die tschechischen Behörden die Ermittlungen führen.

In Tschechien werden sie wahrscheinlich auch in Untersuchungshaft bleiben. „Sie sind ja dort gefasst worden. Deutschland müsste sonst einen Auslieferungsantrag stellen. Aber das ist selten und immer eine Einzelfallentscheidung“, sagt Staatsanwalt Till Neumann auf Nachfrage der SZ.

Unklar ist, ob auf das Konto der beiden Täter auch der Garageneinbruch am Sonnabend in der Waltersdorfer Straße in Großschönau geht. Dort haben Diebe das Tor aufgehebelt und einen Rasenmäher, Elektrowerkzeuge und ein Mountainbike entwendet. Den Wert dieser Gegenstände gibt die Polizei mit etwa 1 700 Euro an.

Unter den beiden Tätern vom letzten Einbruch in der Nacht zum Montag, ist aber nicht der 37-jährige Tscheche, der in Nacht zum vergangenen Donnerstag in Seifhennersdorf eine Garage aufgebrochen und ein Mountainbike gestohlen hatte. Dieser Mann war gleich am nächsten Morgen dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft, schildert Staatsanwalt Till Neumann. Und das kann sich noch bis zur Verhandlung hinziehen. Nach etwa einem halben Jahr würde erstmals eine Antragstellung auf Entlassung aus der U-Haft möglich sein.

Seit Monaten hält eine Serie von Garageneinbrüchen die Polizei und die Einwohner im Süden des Landkreises in Atem. Allein seit September wurden zwischen dem Zittauer Gebirge und Hohwald über 200 Garagen aufgebrochen. Zwei Tschechen, die festgenommen wurden, konnten wegen Mangel an ausreichenden Haftgründen aber nicht in U-Haft genommen werden. Allein in der Südstraße in Seifhennersdorf ist es seit dem 19. November der zweite Garageneinbruch. (mit SZ/tc)

