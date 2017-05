Fußball Landesklasse Mitte Die Serie hält Der Großenhainer FV gibt sich auch beim SV Wesenitztal keine Blöße. Der 3:0-Erfolg ist zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Es bleibt dabei: Auch der SV Wesenitztal konnte am Sonnabend den Siegeszug des Großenhainer FV nicht stoppen. Bei sommerlichen Temperaturen hielt die Serie des Spitzenreiters, der sich mit 3:0 (2:0) durchsetzte.

144 Zuschauer wollten die Partie miterleben, die, um es vorwegzunehmen, mit Franziska Brückner eine sehr umsichtige, unauffällige Leiterin hatte. Trainer Andreas Jachmann musste diesmal die Verletzten Witschel, Marx und Volkmann ersetzen. Haschke, Max Meißner und Jürgen Anders fehlten ebenfalls. Doch dem Spiel des Landesliga-Aufsteigers tat das keinen Abbruch.

Bereits nach drei Minuten gab es die erste Chance für die Gäste: Ein Rückpass von Brunzel zu Reichl, doch dessen Schuss ging knapp drüber. Nur fünf Minuten später tankten sich Schwitzky und Lotzmann durch die Reihen der Wesenitztaler, aber der Abschluss passte noch nicht.

In der 12. Minute gab es den ersten gefährlichen Konter der Gastgeber, aber der Schuss ging aus fünf Meter Entfernung weit übers Tor. In der 24. Minute war es dann soweit. Reichl schlug aus halbrechter Position einen langen Ball in die Spitze, Schwitzky war mit dem Kopf zur Stelle, 1:0. Tim Reichl zählte überhaupt an diesem Tag zu den besten Spielern des GFV. Seine Übersicht prägte das Spiel des Spitzenreiters. Bei einem erneuten Angriff der Schwarz-Gelben in der 37. Minute wurde Brunzel kurz vor der Strafraumgrenze regelwidrig festgehalten. Freistoß: Reichl setzte den straffen Schuss an den Pfosten, von dort springt er auf den spekulierenden Rimkus, der zum 2:0 vollendete.. Wesenitztal bemühte sich zwar immer wieder, eine Resultatsverbesserung zu erzielen, blieb aber an diesem Tag zu druck- und erfolglos. Es fehlte die Angriffskraft nach vorn.

Die zweiten 45 Minuten sollten nicht mehr die Rasanz der ersten Hälfte erreichen. Die Sonne diktierte nun das Geschehen. Die Gäste von der Röder ließen nun den Ball so lange wie möglich in den eigenen Reihen laufen, und die Gastgeber warteten in der eigenen Hälfte auf das Objekt der Begierde. Dann gab es noch die Stafette (59.) Rimkus-Hänsel-Lotzmann – und schon stand es 3:0. Nur sieben Minuten später hatte Reichl seine vierte Gelegenheit im Spiel, zu einem Tor zu kommen. Aber sein Geschoss ging wieder knapp übers Tor. In der 70. Minute konnte sich Eric Droßel im Tor der Wesenitztaler erneut auszeichnen als er nach einer Eingabe von Schwitzky den Kopfball von Hänsel in letzter Not noch über die Latte bugsieren konnte. Die letzte Chance im Spiel hatten die Gastgeber. In der 75. Minute setzte sich Heinrich Glöß gut durch. Walther rutschte beim Versuch der Abwehr weg, aber Roßmüller im GFV-Gehäuse konnte mit bravouröser Fußabwehr klären.

Trainer Jachmann war mit der Partie sichtlich zufrieden. „Auch wenn Schwitzky heute gefühlte elf Mal im Abseits stand, erzielte er sein Tor , bereitete eins vor und war auch an diesem Spieltag ein guter Spielführer.“ (G. Martin)

