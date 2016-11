Die Serie hält Mit dem 2:1 gegen die Spvgg Greuther Fürth holt Dynamo den dritten Sieg infolge und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Doch dem gingen ein Nervenspiel voraus.

Akaki „Andy“ Gogia hatte doppelten Grund zum Jubeln: Im Spiel gegen Greuther Fürth erzielte der Dynamo-Spieler beide Dresdner Tore zum 2:1-Sieg. © Robert Michael

Vor dem Spiel hatte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus mehrfach darauf hingewiesen, dass das Potenzial der Fürther nicht dem Tabellenplatz entsprechen würde. Da lag der Gegner vom Sonntag fünf Punkte hinter den Schwarz-Gelben auf Rang 13. Und als wollten sie die Einschätzung des 56-Jährigen bestätigen, legten die Mittelfranken auch erstmal engagiert los und drängten die Gastgeber in die Defensive. Und fast hätte es Dresdner kalt erwischt.

Noch nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, da kam Benedikt Kirsch unbedrängt an den Ball und hätte sich eigentlich nur noch die Ecke aussuchen müssen, doch der 20-Jährige zielte zu hoch. Auch danach spielten vor allem die Gäste, während Dynamo nur gelegentlich mit langen Bällen die Verteidigung der Kleeblätter in Verlegenheit bringen konnte.

Erst nach zehn Minuten gab es die erste Aufregung im Fürther Strafraum, als sich Akaki Gogia nach Zuspiel von Kutschke zur Grundlinie durchmogelte und schließlich mit Keeper Balasz Megyeri zusammenstieß.

Mit dem ersten Eckball nach 16 Minuten setzte schließlich die erste Dresdner Drangphase ein. Drei Ecken in Folge ließen die Gäste minutenlang nicht aus ihrer Hälfte herauskommen. Florian Ballas zeigte dabei seine Offensivqualitäten, erst per Kopf (abgefälscht), anschließend mit dem Fuß (Megyeri hält).

Ballas war schließlich auch mit einem langen Ball an die Fürther Strafraumgrenze am Führungstor beteiligt. Marco Caligiuri verschätzte sich bei seinem Abwehrversuch, der Ball landete bei Gogia, der sich allein vor dem Tor wiederfand und volley vollendete.

Für die Gäste ein unerwarteter Nackenschlag, der Dynamo in die Karten spielte. Immer wieder fanden vor allem Gogia und Erich Berko auf den Flügeln Lücken, über die sie in den Strafraum ziehen konnten, doch entweder wurden ihre Abschlussversuche geblockt oder aber die Abnehmer verzogen.

Auch nach Wiederanpfiff ging es zunächst weiter Richtung Gästetor. Einen Pass von Marco Hartmann nahm der extrem ballsichere Gogia in vollem Lauf an, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, setzte seinen Torschuss aber zu hoch an (47.).

Nur vier Minuten später überraschte der Deutsch-Georgier beinahe Gäste-Keeper Megyeri, der die Flanke von der linken Seite nur mit Mühe zur Ecke klären konnte. Und auch nach dieser hatten die Dynamo-Fans den Torschrei auf den Lippen, doch der Kopfball von Marco Hartmann wurde abgefälscht und rollte knapp am linken Pfosten vorbei.

Unbeirrt gingen die Hausherren vor 28.097 Zuschauern weiter auf das zweite Tor. Erst setzte Niklas Hauptmann seinen Versuch knapp neben das Tor (58.), nur eine Minute später zog Berko unwiderstehlich in den Strafraum, ließ Megyeri aussteigen, doch Stefan Kutschke schoss bei seinem Versuch einen auf der Linie liegenden Fürther an.

Als Hauptmann in 63. Minute erneut an Megyeri scheiterte, kamen erste Befürchtungen auf, dass sich diese inzwischen miserable Chancenverwertung irgendwann noch einmal rächen könnte.

Und nach 76 Minute wäre es beinahe soweit gewesen. Marvin Schwäbe musste einen Schuss von Veton Berisha prallen lassen, den Nachschuss von Robert Zulj konnte der Dynamo-Schlussmann aber zur Ecke klären.

Die Sorge eines unnötigen Punktverlustes löste sich aber nach 86 Minuten auf. Nach einem Freistoß fast von der Mittellinie, getreten von Fabian Müller und von Kutschke zur Überraschung der Fürther passieren gelassen, landete bei Gogia. Der 24-Jährige dreht sich um seine eigene Achse und stand allein vor Megyeri und ließ sich die Gelegenheit zum 2:0 nicht entgehen.

Wie wichtig dieser Treffer war, zeigte sich dann in der Nachspielzeit, als Serdar Dursun noch zum 2:1 verkürzen konnte.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Kicker:





zur Startseite