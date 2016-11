Die Selbermacher Nicht abwarten, sondern selbst anpacken: In der Gemeinde Kubschütz gibt’s viele, die sich für ihren Ort einsetzen.

© Carmen Schumann, Robert Michalk (2)

Kein Laden mehr und auch keine Gaststätte – in vielen kleinen Orten gibt es kaum etwas, wo man sich trifft. Wenn da nicht die Feuerwehr wäre. Oder der Sportverein. Oder der Jugendklub. Oder einfach die Dorfgemeinschaft. Weil es Leute gibt, die selbst etwas auf die Beine stellen, muss auch auf dem Dorf keine „tote Hose“ herrschen. Und oft sorgen solche Aktiven nicht nur für ein bisschen Geselligkeit im Ort, indem sie vielleicht das Hexenbrennen, ein Sportfest oder einen kleinen Weihnachtsmarkt organisieren. Sie packen, wo es möglich ist, auch an, um Gebäude auf Vordermann zu bringen oder das Ortsbild zu verschönern, anstatt abzuwarten, bis es die Gemeinde tut. Beispiele dafür gibt es vielerorts. Manchmal wissen aber selbst die Leute im Nachbarort nichts davon, weil die Macher ihr Tun nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Stellvertretend für viele andere hat die SZ drei Dörfer in der Gemeinde Kubschütz besucht, wo Leute einfach angepackt haben – und das nicht nur in einer einmaligen Aktion. So haben die Baschützer schon früher an vielem im Ort selbst Hand angelegt, ob beim Bau der Trinkwasserleitung oder des Speiseraums an der Schule. Und bis heute kümmern sich die Feuerwehrkameraden nicht nur um die Belange des Brandschutzes, sondern bereiteten zum Beispiel vor zwei Jahren auch das Fest zum Ortsjubiläum mit vor. Dass die Jugend heutzutage nicht nur rumgammelt, beweist das Beispiel aus Rachlau. Ihren Klub haben die Jugendlichen jetzt selbst renoviert. Aber sie sind auch bei anderen Aktionen dabei, so als sich das Dorf selbst vor zwei Jahren einen Spielplatz geschaffen hat. Und beim Kreckwitzer Sportverein wird nicht nur gekegelt und Tischtennis gespielt. Er hält die einst von Leuten aus dem Ort geschaffene Sportanlage am Schloss selbst in Schuss – und sorgt unter anderem mit den Faschingsfeiern auch für Unterhaltung.

Der Jugendklub

In Rachlau haben die Jugendlichen ihren Raum selbst renoviert. Aber im Ort passiert noch mehr.

Freuen sich über den renovierten Jugendklub in Rachlau, für den es sogar ein eigenes Logo gibt: Katja Birnfeld, Benjamin Dietz, Maria Rausendorf, David Schwabe und Nicole Noack (v.l.). Foto: Robert Michalk

Frische Farbe an den Wänden und moderne Spots in der Decke – der Raum, wo sich in Rachlau die Jugend trifft, ist jetzt gemütlicher. Weil in der Küche Farbe abblätterte, musste renoviert werden. Die Jugendlichen haben das selbst in die Hand genommen und aus der eigenen Kasse bezahlt. Aber sie hatten auch Helfer. So hat ein Mann aus dem Ort, der schon über 80 ist, die Fenster abgeschliffen und neu gestrichen. „Das hätten wir allein gar nicht geschafft“, sagt David Schwabe.

Die mehr als 20 jungen Leute, die zum Klub gehören, gehen ja alle arbeiten oder sind in der Ausbildung. Aber in Rachlau gebe es eben noch einen großen Zusammenhalt über die Generationen hinweg. „Da staunen Leute aus anderen Orten manchmal“, sagt Maria Rausendorf. So haben vor zwei Jahren alle Rachlauer dazu beigetragen, dass neben dem Jugendklub ein Spielplatz entstehen konnte. „Wir sind so aufgewachsen, wir kennen es nicht anders“, begründet Benjamin Dietz, warum sich kaum einer lange bitten lässt. Wenn einer was zu tun hat, wofür er Helfer braucht, würden sich immer welche finden. Eine kurze Frage in die Runde reicht, die Rachlauer haben dafür ja eine eigene WhatsApp-Gruppe.

Die Feuerwehr

Das Spritzenhaus steht schon seit 1924 in Baschütz. Dank der Kameraden und Helfer sieht es heute aus wie neu.

Haben angepackt, um das Spritzenhaus in Baschütz zu erhalten: Feuerwehrkameraden und Helfer aus dem Ort, unter ihnen Robert Mirtschin (vorn 3.v.l.), stellvertretender Wehrleiter. Foto: Carmen Schumann

Das Feuerwehrhaus in Baschütz macht was her: Mit den roten Toren und dem Schriftzug am Turm ist es nicht zu übersehen. Lange Zeit sah es allerdings ziemlich trist aus. Weil das Dach undicht war, packten die Feuerwehrleute vor zwei Jahren an – und machten gleich noch mehr, um das 1924 erbaute Haus wieder auf Vordermann zu bringen.

„Wenn wir uns nicht selbst kümmern, gäbe es uns vielleicht schon nicht mehr“, sagt Robert Mirtschin, der stellvertretende Wehrleiter. Mit gesponserten Ziegeln konnten sie damals das Dach neu decken, für anderes Material gab die Gemeinde Geld. So wurde auch der fürs Trocknen der Schläuche gedachte Turm instand gesetzt, der jahrelang wegen Baufälligkeit nicht genutzt werden konnte.

Mit frisch verputzter Fassade und den neuen Toren wurde das Haus wieder zum Schmuckstück. Ein Problem gab es aber noch. Weil keine ordentliche Ableitung fürs Regenwasser existierte, war das Mauerwerk nach wie vor feucht. Das wurde nun dieses Jahr angepackt. Auf der Rückseite des Hauses und an den Seiten musste aufgegraben und zum Teil Putz abgehackt werden. Auch das Nachbargrundstück wurde gleich mit an den Regenwasserkanal angeschlossen.

Der Sportverein

Die Kreckwitzer Sportler haben immer wieder geackert, um die Räume an der Kegelbahn zu erhalten. Jetzt war die Sauna dran.

Haben mit ihren Mitstreitern vom Sportverein Kreckwitz geschwitzt, um die Sauna samt Duschen und Toiletten auf Vordermann zu bringen: Alice Beckmann und Heiko Brachvogel vom Vorstand. Foto: Robert Michalk

Als die Kreckwitzer Kegelbahn 1974 eingeweiht wurde, war die dazugehörige Sauna etwas Besonderes. Weit und breit gab es keine zweite. Dass es sie heute immer noch gibt, ist dem Sportverein des Ortes zu verdanken.

Als die Gemeinde die Sauna aus Kostengründen schließen wollte, übernahm der Verein den Betrieb, um sie für seine Mitglieder zu erhalten. Seit einem Vierteljahr ist die Schwitzkammer nicht mehr wiederzuerkennen. Zusammen mit Toiletten und Duschen wurde sie in drei Monaten komplett umgebaut, neu dazu kam ein kleiner Ruheraum.

Zwar waren an den Arbeiten auch Firmen beteiligt, aber Vereinsmitglieder und Helfer leisteten 450 unbezahlte Stunden. „Wir haben 30 Kubikmeter Bauschutt rausgeschafft“, sagt Heiko Brachvogel vom Vereinsvorstand. Auch die hölzerne Ausstattung der Sauna und noch einiges drum herum wurde selbst aufgebaut. Mit Selbermachen haben die Kreckwitzer Erfahrung. So entstand in den 1970er-Jahren die Kegelbahn in Tausenden Arbeitsstunden aus einem Pferdestall.

Seit der Wende wurde in mehreren Etappen umgebaut und modernisiert. „Denn das hier ist unser Dreh- und Angelpunkt“, sagt Vereinsvorsitzende Alice Beckmann.

