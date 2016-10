Die selbe Wölfin tötete zwei Schafe Das Tier aus dem Hohwald ist vermutlich verantwortlich für Risse. Ungesicherte Nutztiere sind derzeit stark gefährdet.

Für die beiden am Freitag gerissenen Schafe in Naundorf und Putzkau könnte der selbe Wolf verantwortlich sein. Das sagte Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ in Rietschen auf Anfrage. Die geringe Entfernung der beiden Orte zueinander spreche dafür. Bis zu 30 Kilometer können Wölfe in einer Nacht zurücklegen. Auch die gefundenen Überreste der Tiere könnten ein Indiz dafür sein: „Wir wissen, das von dem Schaf in Naundorf kaum etwas gefressen wurde, vom dem in Putzkau hingegen sehr viel“, so Vanessa Ludwig. Bis zu zehn Kilogramm Fleisch könnten Wölfe auf einmal verdauen. Vanessa Ludwig vermutet, das der Wolf auf seiner Jagd nach Beute in Naundorf gestört worden sein könnte und sich deshalb ein weiteres Opfer suchte. Die Expertin geht davon aus, dass die Wölfin aus dem Hohwald-Territorium die Nutztiere gerissen hat. In diesem Gebiet ist derzeit nur ein Tier bekannt.

Vor allem im Spätsommer und jetzt Frühherbst komme es zu den meisten Übergriffen auf Nutztiere, sagt Vanessa Ludwig. Ein Grund sei, dass Welpen schon recht groß sind und mehr Hunger haben. Nutztiere seien leichte Beute. Vor allem dann, wenn sie unzureichend geschützt sind, wie Vanessa Ludwig sagt. „Nach unserer Kenntnis war der Zaun in Naundorf mit nur einem Meter Höhe zu niedrig. Das Schaf in Putzkau war nur angekettet.“

In diesem Jahr gab es nach Angaben des Kontaktbüros bislang 52 Angriffe mit insgesamt 181 getöteten Tiere – vor allem Schafe. Zehn Tiere sind vermisst, vier wurden verletzt. In 32 bestätigten Fällen war der Wolf verantwortlich. (cm)

