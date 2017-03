Die Seeg modernisiert Das Wohnungsunternehmen der Stadt baut in diesem Jahr für 5,9 Millionen Euro. Außerdem wird viel instand gesetzt.

Auch die Burgstraße 2 in Meißen wird von der SEEG saniert. © Claudia Hübschmann

Die Seeg investiert aktuell in ihre neun Baustellen in der Stadt, so auf der Burgstraße 2, dem Neumarkt 34 und der Görnischen Gasse 12 sowie am Albert-Mücke-Ring 5,9 Millionen Euro. Hinzu kommen zwei Millionen Euro für Instandhaltungsarbeiten im bewohnten Bestand, erklärte Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter.

„Wir sind derzeit besonders aktiv im Modernisieren, aber auch mit drei Neubauvorhaben, um das Preisgefälle zur Landeshauptstadt für unsere Leerstandssenkung zu nutzen, trotz Leerstand Angebotslücken im höherwertigen Mietwohnungsbestand zu bedienen und Meißen als Wachstumsstadt mit Zentrumsfunktionen fürs Umland zu stärken und zu unterstützen“, erklärte sie. Dazu werde Wohnraum in allen nachgefragten Größen und Preisklassen angeboten, 50 Prozent davon entfielen auf preiswerten Wohnraum.

„Diese Richtwerte wurden im vergangenen Jahr durch das Landratsamt angepasst. Zielgruppen sind zudem besonders Familien und Ältere mit barrierearmen Anforderungen, jedoch im Sinne von Mehrgenerationswohnen auch zukünftig nachhaltig nutzbar“, erklärte die Geschäftsführerin. (SZ/ul).

