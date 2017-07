Die schweren Stunden danach Das Löbauer Unternehmen Reimann trauert nach dem Busunglück um seinen Fahrer. Und Rot-Kreuz-Helfer kommen mit traurigen Nachrichten.

Hilfe vom Profi: Die Versicherung hat dem Busunternehmer Hartmut Reimann einen professionellen Pressesprecher zur Seite gestellt: Patrick von Krienke reiste von Berlin nach Löbau. © Arno Burgi/dpa

Am Tag danach herrscht wieder Stille. Für Geräuschkulisse sorgen höchstens ein paar Autos, die an dem Grundstück im Löbauer Ortsteil Georgewitz vorbeifahren. Mehrere Busse mit der roten Aufschrift „Reimann-Reisen“ stehen daneben auf dem Parkplatz des Busunternehmens – wie am Tag zuvor. Und doch ist alles anders an diesem Dienstagvormittag. Ein Detail weist darauf hin: Vor dem Grundstück der Familie Reimann ist ein rot-weißes Absperrband gespannt, kein Zutritt, keine Fragen mehr.

Noch am Abend des Unglückstages sowie am Morgen danach hätten Journalisten verschiedenster überregionaler Medien das Haus regelrecht belagert, sagte der kurzfristig eingesetzte Sprecher des Familienunternehmens, Patrick von Krienke. Die „zum Teil penetranten Besuche“ hätten der Familie sehr zu schaffen gemacht.

Es war nach Angaben des Sprechers der modernste Bus des Familienunternehmens, der am Montag auf der A9 in Nordbayern schwer verunglückt ist. 18 Menschen sind gestorben. „Die Familie war heute etwa anderthalb Stunden bei den Hinterbliebenen des bei dem Unfall ums Leben gekommenen Busfahrers“, erklärt Patrick von Krienke. Man habe gemeinsam um den langjährigen Kollegen getrauert und versucht, der Familie, die ebenfalls nahe Löbau wohnt, weitere Hilfe zukommen zu lassen.

Der zweite Busfahrer, der Schwiegersohn von Firmenchef Hartmut Reimann, sei glücklicherweise nicht so schwer verletzt. Die Familie und vor allem seine Frau, die inzwischen zu ihm gefahren ist, hoffen nun, dass er rasch nach Hause zurückkehren kann. Der Busunternehmer hat sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er brauche nun selbst erst einmal Ruhe, um alles zu verarbeiten, erläutert der Sprecher. Unterstützung erhalte Reimann dabei auch von Kollegen aus der Branche, die einige Aufträge übernommen haben. Denn der Geschäftsbetrieb des Busunternehmens muss weitergehen.

Die Polizei lobt das Verhalten des Unternehmers. Hartmut Reimann habe noch am Montagabend Unterlagen zusammengestellt, die die Polizei einsehen wollte: „Er hat gut kooperiert“, betont Thomas Knaup, der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Zum Stand der Ermittlungen kann er nichts sagen, denn das ist Sache der Polizei und der Staatsanwaltschaft in der Unfallregion in Franken. Die Aufgabe allerdings, die Familien der Getöteten und Verletzten zu informieren, oblag der hiesigen Polizeidirektion, bestätigt Knaup. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams des DRK-Kreisverbands Zittau, das in solchen Fällen eingesetzt wird.

Steffen Ridder, der beim Zittauer Roten Kreuz im Leitungsteam des Kriseninterventionsteams ist, bestätigt, dass sechs der Mitarbeiter am Montag mit der Polizei und weiteren Seelsorgern bei Angehörigen in der Oberlausitz waren. „Meistens wollen die Betroffenen erzählen, was sie erlebt haben und welche Ängste und Sorgen sie haben, aber auch welche Verluste sie erschüttern. In dieser Phase steht für unsere Einsatzkräfte das Zuhören an erster Stelle“, erklärt Ridder, der die Hilfe koordiniert.

Zu den Opfern gehört offenbar auch ein Ehepaar aus Weißwasser. Dessen Tochter teilte in einem Facebook-Kommentar mit, dass ihre Eltern in Weißwasser in den Unglücksbus gestiegen seien. Der SZ teilt die Frau mit, dass ihre Eltern eine Woche Urlaub in Italien machen wollten. Während in den ersten Reaktionen am Montag noch Hoffnung mitschwingt, schreibt sie am Dienstagmorgen: „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen“. Ermittler seien schon an die Familie herangetreten, um DNA-Spuren des Rentner-Paares zu sichern. Viele Stunden dauerte die quälende Ungewissheit für die Angehörigen der Menschen, die in dem Unglücksbus saßen und sich offenbar nicht retten konnten.

Auch für solche Situationen ist das DRK-Team um Steffen Ridder gewappnet. Ein Einsatz bei Angehörigen könne schon mal drei bis vier, aber auch sechs bis acht Stunden dauern, sagt der Koordinator. Wichtig sei bei dem Besuch, den Betroffenen weitere Hilfe zu organisieren – sei es, Angehörige zu informieren, die ihnen beistehen oder beispielsweise auch auf Selbsthilfegruppen in der Region hinzuweisen, erklärt er. Viel mehr können die DRK-Mitarbeiter nicht tun, die einzeln oder zu zweit die Polizeibeamten begleiten, wenn sie die Angehörigen informieren müssen. Denn sie arbeiten ehrenamtlich.

Die Betroffenheit in der Region ist groß. Als klar ist, dass Menschen aus Weißwasser im Bus saßen, ist Oberbürgermeister Torsten Pötzsch geschockt. „Wir sind in Gedanken bei den Opfern und hoffen auf eine baldige Genesung für alle Verletzten.“

