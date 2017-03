Die Schweiz liegt direkt am Hauptbahnhof Einst entstanden an den Südhängen mondäne Villen. Ihre Architektur hat das Schweizer Viertel geprägt. Genau wie eine traditionsreiche Gastwirtschaft.

An der Ecke Bergstraße/Lindenaustraße können Spaziergänger ein Gebäude im Schweizer Baustil entdecken. Häuser wie dieses gaben dem Viertel seinen Namen. © Sven Ellger

Wer am Dresdner Hauptbahnhof ankommt, ist gleich in der Schweiz. Denn südlich der Bahnschienen erstreckt sich das Schweizer Viertel. Das gilt als ältester Teil der Südvorstadt. Woher die Bezeichnung kommt, dafür gibt es mehrere Erklärungen. Eine mögliche geht auf die Architektur zurück. Viele der historischen Gebäude im Viertel ähneln mit ihren überstehenden Dächern sowie geräumigen Veranden und Balkons denen im Alpenland.

Das hat durchaus seinen Einfluss auf die Straßennamen. Hoch hinaus wie in den Alpen geht es auf der Hohen und Bergstraße. Altenzell liegt zwar nicht in der Schweiz. Das kleine, verschwundene Dorf in Bayern sah aber sicher ähnlich idyllisch aus. Die Bernhardstraße dagegen erinnert nicht an den Bernhardiner, sondern an Bernhard August von Lindenau.

Ein Beispiel für typisch schweizerische Architektur steht an der Lindenaustraße 2a. Darauf weist das Internetlexikon Stadtwiki für Dresden hin. Versteckt zwischen den Mehrgeschossern der Nachkriegsarchitektur steht der Bau an der Ecke zur Bergstraße. Die Schweizer Straße hat ihren Namen wohl ohne den Bezug auf die fernen Alpen bekommen. Von hier aus genossen die Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts einen wunderbaren Blick auf die Sächsische Schweiz. Viele Reiche bauten hier mondäne Villen. Großzügig wurden die Grundstücke aufgeteilt. Als später Ende des 19. Jahrhunderts weiter südlich das bayrische Viertel entstehen sollte, protestierten die Bewohner. Wollten sie doch die freien Flächen am Südhang behalten.

Sicher mitverantwortlich für den Namen des Viertels ist aber auch eine traditionsreiche Gastwirtschaft mit Biergarten und Ballsaal. Hier fanden prächtige Feste und Konzerte statt. Der Name? Klar, auch hier geht nichts ohne die Schweiz. Wer hier einkehrte, aß, trank und feierte im Schweizerhäuschen. Alte Postkarten zeigen die Wirtschaft, die architektonisch auch gut in das Schweizer Land passen würde. Die Anfänge der Wirtschaft gehen ebenfalls bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Bei der Bombardierung Dresdens 1945 wurde der prächtige Bau zerstört.

