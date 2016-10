Die Schwalben-Tankstelle Der Thiendorfer Pächter Frank Götze liebt die eleganten Segler und bekam dafür eine Naturschutz-Plakette verliehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Pächter der Thiendorfer Total-Tankstelle und Naturfreund Frank Götze hat sich besonders für den Schutz der Schwalben und deren Nester an seinen Gebäuden eingesetzt.

Die Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“ vom Nabu-Regionalverband.

Man sollte meinen, Motorenlärm und Benzingeruch seien nichts für brütende Vögel. Im Falle der Thiendorfer Total-Tankstelle ist das anders. Hier brüten seit Jahrzehnten Mehlschwalben unter der Zapfsäulen-Überdachung. Die Tiere haben die Verankerung der Überwachungskameras als Basis für ihre Nester auserkoren, und der Tankstellenbetrieb stört sie nicht im mindesten. „Wahrscheinlich liegt es daran, dass das Gelände nachts beleuchtet ist und viele Insekten anzieht“, vermutet Pächter Frank Götze. „Dadurch finden sie genügend Nahrung für ihre Jungen.“ Götze hat schon oft beobachtet, wie seine Kunden fasziniert nach oben starren, während der Treibstoff in den Tank strömt. Dass dabei gelegentlich mal ein Klecks auf der Motorhaube zurückbleibt, nehmen die Meisten mit Humor. Bis zu 15 Nester hat Frank Götze schon unter den Dächern der Tankstelle gezählt. Selbst dort, wo große Lkw ziemlich nahe an die Brutplätze herankommen, nisten die Schwalben immer wieder. Allerdings sei die Zahl der Brutpaare in den vergangenen drei, vier Jahren gesunken.

Obwohl Schwalben in Deutschland nicht zu den gefährdeten Arten gehören, stellten die Naturschützer einen alarmierenden Rückgang der Bestände fest. Deshalb startete der Nabu Sachsen im vorigen Sommer gemeinsam mit der Landesstiftung für Natur und Umwelt die Aktion „Schwalben willkommen“. Wer auf seinem Grundstück ordentliche Brutbedingungen für die Vögel schafft, bekommt eine Plakette fürs Hoftor und dazu eine Urkunde verliehen.

Die Ursache für das Verschwinden der Schwalben liegt zum einen im Rückgang der individuellen Tierhaltung. Wo es keine Ställe und Misthaufen gibt, gedeihen kaum Fliegen und die bilden neben Mücken und Blattläusen die Hauptnahrung der eleganten Flieger. Der zweite, drastischere Grund sind die baulichen Veränderungen auf dem Lande. Die meisten Dorfbewohner haben ihre Häuser hübsch hergerichtet und dulden keine Gäste unter der Dachrinne. Schwalben machen Dreck. Sie lassen ihren Kot vom Nestrand fallen, und meistens bekommt dabei auch die Hauswand ein paar Spritzer ab. Andererseits vertilgen sie Unmengen von Mücken und sorgen dafür, dass man die Abende ungestört auf der Terrasse verbringen kann.

Vögel sind jetzt in Afrika

Vor einigen Tagen hat Frank Götze das Schild „Schwalben willkommen“ an der Tankstellen-Fassade angebracht. Die Vögel sind zwar mittlerweile schon in Afrika, aber der 57-jährige Bieberacher ist sich ziemlich sicher, dass sie auch im nächsten Sommer wieder die Thiendorfer Zapfsäulen umflattern. „Wir versuchen, sie möglichst wenig zu stören“, sagt er. „Wenn mal eine Kamera gewechselt werden muss, warten wir damit, bis die Brutzeit vorbei ist.“ 2017 steht allerdings ein größerer Umbau an, dessen Zeitpunkt er als Pächter nicht groß beeinflussen kann. Götze hofft, dass die Jungen bis dahin schon ausgeflogen sind.

Pro Nest werden normalerweise drei bis fünf Jungvögel aufgezogen. Ein ordentlicher Bruterfolg ist für Schwalben sehr wichtig, denn die Verluste auf dem Vogelzug sind ziemlich hoch. Die zierlichen Tiere haben ihre Winterquartiere in West- und Südafrika, und müssen zweimal jährlich die Sahara überqueren. Die Strapazen fordern ihren Tribut – die Hälfte aller ausgewachsenen Schwalben erreicht das nächste Lebensjahr nicht.

Frank Götze ist im Raum Großenhain der zweite Schwalbenfreund, der seine Wirkungsstätte mit der Naturschutz-Plakette schmücken darf. Die sachsenweit erste wurde im Juni dem Linzer Wolfgang Klauka verliehen. Der hat auf seinem Bauerngehöft beste Bedingungen für erfolgreiche Bruten geschaffen. Klauka beherbergt unter den Dachüberständen, in Stall und Scheune sage und schreibe 80 Brutpaare – teils in natürlich angelegten Nestern, teils in künstlichen Bruthöhlen.

