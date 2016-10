Die Schwächen der Eislöwen Zwei Spiele, zwei Niederlagen – doch die Gründe sind jeweils andere. Trainer Bill Stewart findet deshalb deutliche Worte.

Defensiv haben sich die Eislöwen gegen Kassel reingehauen und hier den Angriff von Philipp Schlager (l.) abgewehrt. © christian juppe verwertungsrecht

Harmlos, ratlos, punktlos: Die Dresdner Eislöwen sind weit entfernt von ihrem eigenen Anspruch. Was die Ergebnisse betrifft sowieso, aber auch in ihrer Spielweise. Nach den Niederlagen in Frankfurt (4:6) und gegen die Kassel Huskies (1:3) rutschen sie in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga (DEL 2) auf Platz elf, Abstiegsrunde statt Meisterschaft. Es ist zu früh, aus dem Saisonstart bereits einen Trend abzuleiten, aber es wird Zeit, in die Spur zu kommen, zumal das nächste Spiel am Sonntag beim sächsischen Rivalen in Weißwasser ansteht.

Die Eislöwen laufen viel, sie laufen schnell, aber es läuft wenig zusammen. Bill Stewart hatte zwar darauf hingewiesen, dass es etwas Geduld braucht, bis sich die Mannschaft mit den neun Neuzugängen gefunden hat. Aber nach der Schlappe gegen den Meister aus Kassel stellte der Chefcoach enttäuscht fest: „Einige wollten, einige nicht, und einige wären heute am liebsten gar nicht hier gewesen.“ Potenzielle Leistungsträger suchen ihre Form, so blieb Teemu Rinkinen gegen Kassel ebenso harmlos wie Kapitän Marcel Rodman – um nur zwei zu nennen.

Nur Verteidiger Macholda trifft

Brendan Cook hatte zumindest die Chancen, allerdings konnte der Kanadier keine nutzen. „Wenn mir kurz vor Schluss der Ausgleich gelingt, ist alles möglich“, sagt der 33 Jahre alte Stürmer. Stewarts Generalkritik: „Wir haben viele Pucks zum Tor gebracht, aber die Angreifer sind nicht über den Punkt gekommen, härter zur Sache zu gehen.“ Den einzigen Treffer erzielte ein Verteidiger: Petr Macholda traf im einzigen Powerplay der gesamten Partie mit einem Fernschuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

„Es ist schwierig, mit nur einem Tor zu gewinnen“, meint der 34-Jährige. Allerdings lässt sich das Problem der Eislöwen nicht auf diese Abschlussschwäche eingrenzen. Die Schwächen sind vielfältig. Bisher lagen sie eher in der Defensive – inklusive Torwart. Nachdem Hannibal Weitzmann in Frankfurt gehalten hatte, kehrte Kevin Nastiuk gegen Kassel zwischen die Pfosten zurück. Stewart bescheinigte dem Goalie eine solide Partie – und das galt für die Abwehrarbeit insgesamt – abgesehen vom frühen 0:1 durch Austin Wysisk, der ungestört agieren konnte.

Das 1:2 durch Jack Downing kassieren die Dresdner bezeichnenderweise in einer eigenen Sturm- und Drangphase Mitte des zweiten Drittels. Cook zweimal und Alexander Höller konnten nicht vollenden. Es ist eine Lehrstunde in Effizienz. Die Gäste verfolgen einen klaren Plan, stehen defensiv stabil – auch dank einer klasse Partie von Torwart Markus Keller – und machen offensiv nicht viel Federlesens.

Läuferisch investieren die Dresdner sogar mehr, setzen Kassel phasenweise in deren Hälfte fest, aber es fehlen die entscheidenden Impulse, um den Titelverteidiger vor 2 239 Zuschauern in Bedrängnis zu bringen. „Mal klappt’s, mal nicht“, meint Cook beschwichtigend. „Wir müssen den Kopf oben behalten, dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Dann werden wir die Chancen auch wieder nutzen.“ In beiden Spielen am Wochenende ersetzte Stewart in der Schlussphase den Keeper durch einen sechsten Feldspieler. Doch statt in Überzahl auszugleichen, kassieren die Eislöwen jeweils einen Treffer ins leere Tor.

Der Trainer spricht von einem neuen Level, das die Mannschaft erreichen müsse, und zwar konstant. „Wer dieses Level nicht mitgehen möchte, wird am Ende nicht mehr da sein.“ Die Leistungsschwankungen sowohl einzelner Profis als auch des Teams sind zu groß. „Wer Meisterschaften gewinnen will, wird es nicht auf diese Art und Weise schaffen“, erklärt Stewart. Für den Kanadier ist es die erste Krise seit seinem Amtsantritt vor elf Monaten. „Wir haben vor der Saison gedacht, dass wir woanders stehen“, meint Macholda. „Umso härter müssen wir arbeiten.“

Vor allem müssen die Eislöwen ihre Auswärtsschwäche abstellen. In Frankfurt gab es die dritte Niederlage im dritten Spiel. Dabei waren sie früh mit 2:0 in Führung gegangen. Doch zu viele Strafzeiten und zwei Gegentreffer in Unterzahl im Mitteldrittel „haben uns das Genick gebrochen“, sagt Stewart, der in seiner Fehleranalyse de facto nach jedem Spiel zu anderen Erkenntnissen kommen muss. Das macht es nicht einfacher, sie abzustellen. Seinen Kommentar dürfen die Spieler durchaus als Drohung verstehen: „Ich bin dafür verantwortlich.“

