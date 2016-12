Die Schulden-Schere teilt Dresden In den ärmeren Stadtteilen können immer weniger Menschen ihre Rechnungen bezahlen. Die beliebten Viertel dagegen kennen kaum Überschuldung. Bis auf Dresdens Szeneviertel.

Die Waschmaschine ist kaputt, der Jahresbetrag für die Autoversicherung ist Anfang Januar fällig und für die Weihnachtsgeschenke muss auch noch Geld da sein. Gerade zum Jahresende steigen die Kosten für alle Dresdner noch einmal. Nicht alle können ihren Verpflichtungen nachkommen. Und machen Schulden. Der Schuldneratlas von Creditreform gibt Auskunft, wie sich die Zahl der Betroffenen entwickelt hat. Pünktlich zum Jahresende liegen die aktuellen Zahlen der Wirtschaftsauskunftsdatei vor. Überschuldet ist dort derjenige, bei dem die fälligen Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen. Und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Für Dresden zeigen sich dabei nicht nur positive Tendenzen.

Immer mehr Menschen in Dresden haben Schulden

Jeder elfte Dresdner über 18 Jahre ist überschuldet, das sind 9,4 Prozent. Damit ist die Landeshauptstadt besser als der Sachsenschnitt. Denn landesweit ist jeder Zehnte überschuldet. Trotzdem stieg die relative Schuldnerzahl in Dresden im Vergleich zum vergangenen Jahr. Weil allerdings auch mehr Menschen in die Stadt zogen, bleibt die Prozentzahl angehend gleich. Auch in den vergangenen Jahren haben die Statistiker ermittelt, dass jeder elfte Dresdner überschuldet war. Im Vergleich der drei Großstädte sind die Dresdner allerdings am geringsten verschuldet. Im langfristigen Vergleich zu Chemnitz und Leipzig weist Dresden eine deutlich geringere Verschuldung auf. Im Vergleich zur Erhebung von 2004 ist der Prozentsatz der Überschuldeten stetig zurückgegangen. Chemnitz und Leipzig liegen dagegen in etwa auf dem Niveau von vor elf Jahren.

Die Schere in den Stadtteilen geht immer weiter auseinander

Die niedrigste Schuldnerquote weist der Dresdner Stadtteil Langebrück mit 4,2 Prozent auf. Das Schlusslicht bildet Gorbitz mit 18,1 Prozent, dicht gefolgt von Prohlis (18 Prozent) und Pieschen (17,5 Prozent). Dresdens beliebteste Viertel mit hohen Mieten und wenig Leerstand wie Striesen, Blasewitz, Plauen und Loschwitz haben allesamt einen geringen Schuldnerstand. Hier sind im Schnitt um die fünf Prozent der Bewohner überschuldet. Die größte Verschlechterung der Schuldnerquote im Vergleich zum Vorjahr gab es in der Johannstadt. Langfristig betrachtet hat sich die Schuldnerquote seit 2004 in Pieschen am meisten verbessert und in Prohlis am meisten verschlechtert.







Am Stadtrand sinkt das Risiko, in die Schuldenfalle zu geraten



Der Schuldenatlas gibt auch eine Ahnung davon, wie wahrscheinlich eine Überschuldung in den einzelnen Stadtteilen ist. Die Risikoklasse eins geht von einer geringen Verschuldung aus. Vor allem Orte am Stadtrand können sich damit schmücken, so zum Beispiel Langebrück, Weixdorf, Pillnitz, Weißig und das Schönfelder Hochland. Die höchsten Risikoklassen erreichen neben Gorbitz, Prohlis und Pieschen aber auch die Altstadt, Löbtau, Niedersedlitz und die Äußere Neustadt.



Immer öfter sind Krankheiten Grund für die Verschuldung



Rund 62 Prozent aller Überschuldungsfälle wurden in den letzten Jahren durch fünf Faktoren ausgelöst. Deutschlandweit jeder Fünfte gerät durch Arbeitslosigkeit in die Schulden. Bei zwölf Prozent der Menschen führt eine Scheidung oder Trennung dazu. Aber auch unwirtschaftliche Haushaltsführung, Krankheit und eine gescheiterte Selbstständigkeit sind Gründe. Ökonomische Auslöser wie Arbeitslosigkeit und gescheiterte Selbstständigkeit haben in den letzten Jahren wegen der stabilen Konjunktur an Bedeutung verloren. Umgekehrt hat der Auslöser Krankheit als Ursache für Überschuldung spürbar zugenommen.



Eine große Grafik zum Schuldneratlas 2016 gibt es hier.



