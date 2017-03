Die Schuhmacher ziehen um

Ein Blick (zurück) aus dem Möbelwagen: Orthopädieschuhmachermeister Reinhard Boden (Foto) und sein Kollege Lutz Naumann ziehen um. © Steffen Unger

Für Orthopädie- schuhmachermeister Reinhard Boden und seinen langjährigen Kollegen Lutz Naumann begann am Donnerstag der Umzug. Sie geben ihre zu Beginn der 90er-Jahre gegründete Schuhmacherhandwerk Bischofswerda auf und ziehen um: von der Kamenzer Straße zu ihrem neuen Arbeitgeber. Das ist die Firma Meditech an der Carl-Maria-von-Weber-Straße.

Mit den beiden Handwerkern und ihrer Kollegin Heidrun Killermann wechseln auch zahlreiche Maschinen den Standort, darunter alte Technik, die noch voll funktionsfähig ist und Tradition dokumentiert. Viele der neuen Kollegen fassen beim Umzug mit an. Der kam am ersten Tag sehr gut voran, sodass die Schuhmacher aus der Innenstadt schon ab Montag, einen Tag früher als ursprünglich geplant, am neuen Standort gleich neben dem Hagebaumarkt für ihre Kunden wieder da sind. (szo)

