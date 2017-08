Kurzinterview Die Schuhe von früher würde heute kein Mensch mehr nehmen“ Günter Weichhold ist vor 35 Jahren Miterfinder des Eichberglaufes gewesen. Heute hat er immer noch den Hut auf.

Günter Weichhold, wie war das damals im Jahr 1983?

Gemeinsam mit Reiner Ludewig, der passionierter Marathonläufer war, entstand die Idee und als erstes gab es einen Pokal vom Verband der gegenseitigen Bauernhilfe Ortsgruppe Waldheim. Insgesamt waren damals 40 Läufer am Start.

Sie waren damals 36 und sind mitgelaufen. Welchen Platz haben sie belegt?

In der Gesamtwertung Platz vier. Gewinner war damals der Armin Voigt in der Zeit vom 1:08 h.

Die Zeiten waren viel langsamer als jetzt. Warum?

Weil jetzt bessere Läufer da sind. Aber die Strecke war auch ein Stück weiter. Etwas machen natürlich die Schuhe aus. Mit den Schuhen, mit denen wir damals gelaufen sind, die würde heute kein Mensch mehr nehmen.

Gibt es Starter, die immer dabei waren?

Das ist nur einer, Andreas Tesch. Der hat den ersten Lauf mit 13 Jahren absolviert und der startet auch in diesem Jahr wieder.

Wenn man sieht, welchen Stellenwert Ihr Lauf nach 35 Jahren hat, wie stolz ist man darauf?

Eigentlich merkt man es nicht so. Es ist ein Stück weit Normalität. Aber wenn viele Läufe nicht mehr stattfinden, dann ist man stolz, dass es diesen Lauf noch gibt. Aber wenn man es gerne macht und einen die Familie unterstützt, dann funktioniert es.

Ein weiteres sportliches Kind von Ihnen, das Bergzeitfahren, sorgt in Waldheim derzeit für nicht so viel Freude. Die Strecke wurde vom Bahnhofsberg auf die Umgehungsstraße verlegt, wo es bereits früher ausgetragen wurde. Ihre Meinung

In meine Brust schlagen da zwei Seelen. Als Waldheimer Stadtrat trage ich die Entscheidung des Wechsels vom Bahnhofsberg auf die Umgehungsstraße aus Kostengründen voll mit. Als Sportler allerdings sehe ich, dass dort die Sicherheit leidet, und auch die Attraktivität, da weniger Publikum vor Ort sein wird.

Sie sind ausgewiesener Ausdauerspezialist, werden Sie am Eichberglauf teilnehmen?

Nein, ich trainiere wegen eine Knieverletzung nur Walking, werde aber am 19. August in Zittau an der Deutschen Meisterschaft im XTerra-Triathlon teilnehmen.

Der erste Platz bedeutet die WM-Qualifikation?

Die muss man erst mal schaffen. Aber mein Knie sagt ja, der Dollarkurs sagt ja und das Alter sagt ja. Ich bin erst das zweite Jahr in der Altersklasse 70. Das juckt schon.

Zurück zum Eichberglauf, was wünschen Sie sich für die 35. Auflage?

Eigentlich ist alles in Erfüllung gegangen. Ich habe neue Helfer gefunden. Die Pokale, Startnummern und Streckenschilder bekommen ich vom Döbelner Anzeiger. Eigentlich hoffe ich nur, dass es auf dem Hinweg bis Limmritz gerade auf den Brücken im Wald verletzungsfrei abgeht. Alles andere kommt von allein.

