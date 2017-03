Die schönsten Orte zum Heiraten Die herkömmliche Eheschließung im Rathaus hat schon fast ausgedient. Immer mehr Paare geben sich das Jawort an außergewöhnlichen Orten – und nehmen dafür auch einen höheren Preis in Kauf.

Der Klassiker: Im barocken Faktorenhof Eibau, einem Dreiseitenhof, hat die Gemeide einen Hochzeitssaal eingerichtet. Die Hochzeitsfeier kann ebenfalls gleich auf dem Hof gefeiert werden, denn auf dem Gelände gibt es eine rustikale Gaststätte. Und auch für die Hochzeitsnacht ist gesorgt: übernachten kann das Brautpaar im Hochzeitsappartement „Schwalbennest“, die Anmeldung erfolgt über die Gaststätte.

Der Festliche: Der Bürgersaal im Zittauer Rathaus ist der repräsentativste Raum des Gebäudes. Er zählt nach Angaben der Stadt sogar zu den schönsten in ganz Sachsen. Besonders sehenswert sind die reich verzierte Decke und die Tribüne aus Vertäfelungen. Die Wände zieren Büsten von Zittauer Bürgermeistern und Landesherren, die für die Stadtgeschichte von Bedeutung waren. Hier tagt auch regelmäßig das Stadtparlament. Buch.

Der Beliebte: Historisches Ambiente zum Heiraten gibt es im Festsaal der „Alten Mangel in Ebersbach. Das kulturhistorisch wertvolle Faktorenhaus, um 1782 erbaut, ist mit traditionellen Oberlausitzer Einrichtungsgegenständen ausgestattet. Der Saal bietet Platz für zirka 80 Gäste. Auch die Blockstuben und anderen Räume können für die anschließende Hochzeitsfeier gemietet werden, Kontakt über den Fremdenverkehrsverein.

Der Rustikale: In der Birkmühle Oderwitz können sich Paare in rustikalem Ambiente das Ja-Wort geben. Die originale Bockwindmühle wurde 1800 erbaut. Der rustikale Bockraum wird dem Anlass entsprechend geschmückt. Es gibt 20 Stehplätze für Gäste. Das Brautpaar wird vom Müller traditionell mit Brot und Salz beschenkt. Der Preis beträgt zwischen 100 und 170 Euro, Termine vereinbart das Standesamt in Oderwitz.

Der Originelle: Heiraten in der Schmalspurbahn – das geht im Zittauer Gebirge. Der über 100-jährige Zittauer Sachsenzug gehört zu den außergewöhnlichsten Fahrzeugen der Verkehrsgeschichte. Ein 4. Klasse-Personenwagen des historischen Zuges steht als Standesamt in der Kulisse am Bahnhof Bertsdorf bereit. Die Trauung im königlich-sächsische Personenwagen kostet 150 Euro. Auch eine Sonderfahrt zum Standesamtszug ist möglich.

Der Geheimtipp: Außer im Rathaus kann man in Löbau auch im Kulturzentrum „Johanniskirche“ heiraten. Der Veranstaltungsraum bietet das schöne Ambiente einer Kirche für weltliche Trauungen. Hier ist Platz für große Hochzeitsgesellschaften. Übrigens: wer das Kulturzentrum für die Trauung wählt, ist in prominenter Gesellschaft. Hier gab schon Sängerin Jeannette Biedermann ihrem Ehemann, der aus Löbau stammt, das Ja-Wort.

Karla Tietze hat einen romantischen Job. Sie ist Standesbeamtin in Kottmar und begleitet Ehepaare beim ersten Schritt in ein gemeinsames Leben. Das ist aber durchaus auch eine stressige Aufgabe, rund 60 Trauungen stehen in Kottmar auf dem Jahresplan, die Frau Tietze und eine weitere Kollegin vornehmen. Das liegt unter anderem am außergewöhnlichen Standesamt, das die Gemeinde zu bieten hat. Sie nutzt den Saal im historischen Faktorenhof als offizielles Trauzimmer. Wegen des schönen Ambientes kommen viele Paare auch von außerhalb.

Nicht wenige Paare wollen auch durch die Auswahl des Ortes ihre Eheschließung unvergesslich machen und nicht klassisch im Rathaus heiraten. Den Trend zum Extravaganten beobachtet Andreas Heinz vom Landesfachverband der Standesbeamten. Noch vor zehn Jahren sei die Heiratszeremonie meist eher förmlich gewesen, erklärt er. Kurze Ansprache, Beurkundung, Siegel drauf – das war es dann schon. „Wenn es sich um ein älteres Ehepaar handelt oder um die zweite Hochzeit, ist das Rathaus auch heute noch die erste Wahl“, erklärt Heinz.

Zumal dort keine zusätzlichen Kosten für die Raummiete anfallen. Junge Paare aber suchen oft nach dem besonderen Ort. Die Standesämter reagieren auf die Nachfrage. „Jahr für Jahr kommen mehr Trauungsorte hinzu“, erklärt Heinz. Das ist auch in der Region so. Paare können sich seit einem Jahr zum Beispiel in einer Scheune am Stausee in Sohland das Jawort geben. Für die Standesbeamten heißt das: Sie müssen flexibler sein. „Es ist sehr wichtig, dass wir uns auf den Ort einlassen“, erklärt Andreas Heinz. Auch sei es für die Standesbeamten mittlerweile normal, dass sie viele Paare nicht im engsten Kreis, sondern gleich vor 100 Gästen trauen.

Generell liegt Heiraten weiter im Trend. Die neuesten Statistik-Zahlen stammen aus dem Jahr 2015. Damals ließen sich im Landkreis Görlitz 1177 Paare trauen. Ein Jahr zuvor waren es rund 80 Paare weniger. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Heiratswilligen in den vergangenen Jahren zum Beispiel in Ebersbach-Neugersdorf, Kottmar und Löbau. 2015 hat es in der Oberlandstadt beispielsweise 71 Trauungen gegeben, zwei Jahre zuvor waren es 58.

