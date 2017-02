Die schönsten Orte zum Heiraten

Einer der schönsten Tage im Leben: Ein Paar tauscht die Ringe. © dpa

Wer dieses Jahr heiraten will, muss sich beeilen. Die Standesämter haben nur noch wenige Termine. Und der Trend zeigt: Die Eheschließung im Rathaus hat schon fast ausgedient. Immer mehr Paare geben sich das Jawort an außergewöhnlichen Orten – und nehmen dafür auch einen höheren Preis in Kauf. Die SZ stellt einige der beliebtesten Trauungsorte der Region vor.

