Die schönsten Momente des Winters Knapp 320 Motive sandten Leser zum diesjährigen Winterfoto-Wettbewerb ein. Rekord. Die SZ bedankt sich mit einer Ausstellung.

Platz 1: Jens Vogel aus Neustadt hielt die eisige Winternacht auf dem Gamrig bei Kurort Rathen fest. „Das Licht des Halbmondes und der frische Schnee machten es bei einer Belichtungszeit von acht Sekunden fast taghell", schreibt er zu seinem Motiv.

Die Zweitplatzierte Christina Förster aus Pirna vor ihrem Foto. Den Eisvogel in einem der Bachtäler in der Sächsischen Schweiz zu sehen, ist gar nicht so selten, sagt sie. Ihn so vor die Linse zu bekommen, ist aber schon großes Glück.

Ausstellungseröffnung am Donnerstagabend in der Volksbank Pirna. Bis Ende Februar sind 46 Aufnahmen aus dem Winterfoto-Wettbewerb hier zu sehen.

Glatte Straßen, rutschige Fußwege, Eispanzer auf den Autoscheiben, Matsch und Splitt im Hausflur. Es gibt viele Gründe, genervt vom Winter zu sein. Oft genug vergisst man dabei, welcher Zauber der kalten Jahreszeit innewohnt. Zum Glück gibt es viele Menschen, die sich vom Winter nach wie vor faszinieren lassen. Das zeigt der diesjährige SZ-Winterfoto-Wettbewerb im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Noch nie zuvor gingen so viele Leserfotos zu einem Thema in den Redaktionen Pirna, Sebnitz, Freital und Dippoldiswalde ein – fast 320 waren es. Herzlichen Dank allen Teilnehmern, wenngleich die SZ nicht jedes der vielen Fotos veröffentlichen kann.

Von den schönsten Motiven hat eine Jury aus Redakteuren und Fotografen drei Sieger ausgewählt, die auf dieser Seite zu sehen sind. Den ersten Preis gewinnt Jens Vogel aus Neustadt, der in einer eisigen Nacht über rutschige Leitern auf einen Felsen in der Sächsischen Schweiz stieg und die Landschaft so einfing, dass man die Kälte beim Betrachten des Bildes fast spüren kann. Den 2. Preis bekommt Christina Förster aus Pirna für den tollen Schnappschuss des Eisvogels im Polenztal, und den 3. Preis erhält Sophia Werner aus Colmnitz für die so schön in Szene gesetzte Seifenblase mit Eisblumen. Sie erhalten Mediamarkt-Gutscheine im Wert von 50 bzw. 25 Euro. Glückwunsch den Gewinnern!

Die Jury-Entscheidung fiel schwer und am Ende auch knapp aus. Um möglichst viele tolle Motive würdigen zu können, hat sich die SZ-Redaktion gemeinsam mit der Volksbank Pirna entschlossen, eine Ausstellung vorzubereiten. 46 Bilder aus dem Wettbewerb sind nun bis Ende Februar in der Hauptfiliale der Volksbank auf der Pirnaer Gartenstraße zu sehen. Die Schau ist zu den Öffnungszeiten der Bank jederzeit zugänglich. Für Besucher liegen Kärtchen aus, mit denen sie ihr Lieblingsfoto küren können. Unter allen Besuchern, die mitwählen, verlost die SZ noch einmal einen Mediamarkt-Gutschein. (SZ/ce)

Ausstellung in der Volksbank Pirna, Gartenstraße 36.

