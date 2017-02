Die Schöne-Tage-Macher Andreas Mikus, Birgit Pietrobelli und ihr Team vom Netzwerk in Bischofswerda sind spezialisiert auf besondere Camps. Die sind auch 2017 ein Renner.

Controllerin Birgit Pietrobelli und Leiter Andreas Mikus vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit. Beide stehen hier in einem der Räume, die sie am Standort Lutherstraße in Bischofswerda gern auch zum Feiern vermieten. © Regina Berger

Ein Reisebüro ist das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit in Bischofswerda nie gewesen. Und sie wollen auch nie eines werden, sagt Leiter Andreas Mikus. Auf Reisen gehen kann man mit ihm und seinem Team trotzdem jedes Jahr. Die Angebote des Netzwerkes unter dem Label „Aktiv-erlebnis-lausitz“ sind Teil der großen Angebotspalette des gestandenen Trägers der freien Jugendarbeit. 20 Mitarbeiter arbeiten in der Jugendhilfe, für den Freiwilligendienst und – die Erlebnis-Angebote.

Die zu ganz unterschiedlichen Päckchen geschnürten Reise- und Bildungs- und Erholungsangebote sind ein Renner. „Schon vor Weihnachten gab es die ersten Buchungen für dieses Jahr“, sagt Birgit Pietrobelli. Das sei sehr zeitig, aber sicher auch dem geschuldet, dass viele mit ihren Nachfragen letztes Jahr zu spät kamen, weil alle Plätze zumindest zum Wunschtermin ausgebucht waren. Wunschtermin für die meisten sind die Sommerferien. Im NaturSportKreativCamp für 10- bis 16-Jährige vom 26. Juni bis 2. Juli oder vom 24. bis 30. Juli waren vor wenigen Tagen auch schon wieder 30 der 50 Plätze belegt.

„Mehr Möglichkeiten haben wir da noch bei den Angeboten für Kinder“, sagt Birgit Pietrobelli. Damit meint sie die Kinder-Camps für Sechs- bis Neunjährige vom 4. bis 8. Juli und vom 18. bis 22. Juli. Alle Camps finden am Großteich in Deutschbaselitz statt. Hier gibt es zwei Übernachtungshäuser mit Schlafböden, Gemeinschaftsräume mit Kaminöfen, einen Zeltplatz in Klassengröße, eine moderne Küche und ein Sanitärhaus, aber auch Lagerfeuerstelle und Bootssteg. Andreas Mikus, selbst ein Naturliebhaber, sagt: „Hier geht es sehr rustikal zu. Aber wie wir lieben es viele, draußen zu frühstücken und abends am Lagerfeuer zu sitzen.“

Auch Firmen nutzen das. Sie lassen sich vom Netzwerk individuelle Programme für Team-Trainings oder Kennenlernrunden schneidern. Angebote gibt es für Klassenfahrten, Jugendweiheausflüge, Schuleingangsfeiern, aber auch für Familien- und Freundeskreise, die an ein gemeinsames verlängertes Wochenende denken. Dann geht man ins Camp oder unternimmt Kanutouren, geht in Höhlen, auf Wanderungen oder Kutschfahrten. Die Gäste kommen vor allem aus Bischofswerda und Umgebung, aber auch aus den Regionen Dresden, Bautzen oder Kamenz.

www.aktiv-erlebnis-lausitz.de

zur Startseite