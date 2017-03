Die schnöde Welt der Superreichen Die Britin Emma Spence hat Super-Jachten und ihre Besitzer unter die Lupe genommen.

Die längste private Jacht der Welt ist 180 Meter lang und ankert im Hafen von Tarragona (Spanien). © picture alliance / dpa

Das dürfte einmal eine Doktorarbeit werden, die sich zu lesen lohnt. Die Britin Emma Spence sitzt an einer Dissertation über die Superreichen dieser Welt und ihre Super-Jachten. Es dürfte kaum einen Weg geben, seinen Reichtum demonstrativer zur Schau zu stellen, als mit einem riesigen Boot in den Hafen einzulaufen. Doch so sichtbar sich die Superreichen geben, so unnahbar sind sie zugleich: Auf ihre schwimmenden Luxusherbergen wird nur eine Handvoll verlesener Gäste eingeladen, die entweder ebenfalls sehr begütert oder sehr sexy sind. Kurzum: Man weiß wenig bis nichts über diese Welt. Die Doktorarbeit von Emma Spence wird versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu werfen.

Die Geografin sieht sich dafür bestens qualifiziert, denn sie hat in den letzten zehn Jahren immer wieder als Stewardess auf Super-Jachten angeheuert. Zuerst nach dem Schulabschluss, dann als Studentin in den Semesterferien, um Geld zu verdienen. Auf insgesamt sieben Schiffen hat sie gearbeitet und erlebte Millionäre und Milliardäre aus nächster Nähe. Außerdem jobbte sie ein halbes Jahr lang bei einem Schiffsmakler in Monaco und hat sich auf einer Handelsmesse für Super-Jachten in Florida umgeschaut. Jetzt arbeitet sie an der Universität von Cardiff daran, ihre Erfahrungen wissenschaftlich auszuwerten, und schreibt ihre Dissertation – Arbeitstitel: „Superreiche Seelandschaften. Erkundung der sozialen und kulturellen Geografien der superreichen Mobilität“.

Eine Super-Jacht – definiert als ein Schiff, das eine Mindestlänge von 24 Metern aufweist und eine professionelle Crew braucht – ist ein sehr exklusives Spielzeug. Zum einen kostet sie sehr viel Geld – mindestens eine Million Dollar pro Meter Länge, so die Faustregel. Anders als Kunst oder Immobilien verlieren sie jedoch stetig an Wert. Ihre Daseinsberechtigung liegt darin, wie Spence einen Besitzer zitiert, „den Superreichen zu erlauben, ihren Vermögensstatus zu demonstrieren“.

Soll heißen: Mit nichts lässt es sich besser angeben. Sie sind das ultimative Statussymbol. Eine Super-Jacht, so Spence, „ist die Eintrittskarte zu einer sehr privilegierten Gesellschaft“.

Emma Spence hat die Mobilität von Super-Jachten untersucht. Es gibt zwei Zentren: im Sommer das Mittelmeer rund um St. Tropez, im Winter die Karibik mit Zentrum Florida. Dabei fahren die Jacht-Besitzer vor allem herum, um sich mit anderen Jacht-Besitzern zu treffen. Man will unter sich bleiben. Allerdings gibt es mittlerweile neue Trends. Eine jüngere Generation von Superreichen lässt sich sogenannte „Expeditionsjachten“ bauen, mit denen man in die Arktis schippert. Andere nutzen ihr Schiff lediglich als schwimmende Schlafzimmer: Da wird die Jacht nach Hongkong geschickt, und die Besitzer fliegen später hinterher, um vor Ort angeben zu können.

Außerdem hat Spence beobachtet, dass die Welt der Superreichen sehr geschlechtsspezifisch ist. Nicht nur, dass die überwältigende Mehrheit der Besitzer männlich ist. Auch das Personal ist meist streng nach Geschlecht sortiert: „Die Deckarbeiter sind männlich, die interne Crew ist weiblich.“ Ab einem gewissen Alter ist für die Frauen Schluss: „Die Besitzer wollen sie dann nicht mehr im Innern sehen. Wer Mitte 30 ist, ist draußen.“

zur Startseite