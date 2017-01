Die schnelle Lösung Bautzen braucht eine neue Grundschule, entstehen könnte sie an der Löbauer Straße. Aus dem Stadtrat gibt es Kritik.

Als Berufsschule hat das Gebäude an der Löbauer Straße bald ausgedient. Und dann? Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer hat einen Vorschlag. © Carmen Schumann

Die Idee gefällt ihm gut. Robert Böhmer, Finanzbürgermeister der Stadt Bautzen, posiert gern vor dem alten Berufsschulzentrum an der Löbauer Straße. Wenn es nach ihm geht, sollen in dem Gebäude bald Grundschüler unterrichtet werden. Darüber informierte er am Mittwoch in der Stadtratssitzung. Und Böhmer ging noch mehr ins Detail. Für ihn steht der Zeitplan schon fest: Erst sollen die Berufsschüler ihren Neubau an den Schilleranlagen beziehen. Dann haben Förderschüler aus Bischofswerda im Haus an der Löbauer Straße Platz. Verlassen sie Ende 2018 das Haus, kann die Sanierung und schließlich der Einzug der Grundschüler starten.

Steigende Geburtenzahlen

In der Stadt steigt die Zahl der Geburten. Die Verwaltung geht deshalb davon aus, dass die vier städtischen Grundschulen bald nicht mehr ausreichen. Ein Problem, das die Stadt mit dem Haus an der Löbauer Straße kostengünstig und schnell lösen könnte. Doch so einfach ist es nicht. Das Gebäude gehört nicht der Stadt, sondern dem Landratsamt. Und dort hält man sich noch bedeckt. Sprecherin Frances Lein bestätigt, dass alle Berufsschüler nach den Winterferien im Neubau an den Schilleranlagen lernen. Auch, dass das ehemalige Berufsschulzentrum dann für Förderschüler als Ersatzstandort genutzt wird, sei zutreffend. Alles andere sei noch abhängig von „hausinternen Entscheidungen und Verhandlungen mit der Stadt Bautzen.“

CDU will zentrale Lage

Nicht nur beim Landratsamt müssen Entscheidungen getroffen werden. Auch die Bautzener Stadträte haben beim Thema Grundschule ein Wörtchen mitzureden. Die CDU-Fraktion hadert noch mit dem Standort an der Löbauer Straße. Gerade bei Grundschulen sei eigentlich eine zentrale Lage von Vorteil, da sich Eltern nach den Schulbezirken richten müssen, erklärt Fraktionschef Karsten Vogt. Das heißt, Eltern sind verpflichtet, ihr Kind an der vorgegebenen Schule anzumelden. „Eine Randlage wie die Löbauer Straße sorgt dafür, dass für einen Teil der Kinder sehr weite Wege entstehen“, so Vogt.

Auch FDP-Stadtrat Mike Hauschild ist von der Idee nicht gerade begeistert. „Eine Grundschule ist eine Entscheidung für Jahrzehnte. Nur danach zu schauen, was billiger ist, kann nicht der richtige Weg sein“, sagt er. Ein altes Gebäude sei immer ein Kompromiss, findet er. Hauschild hätte sich von der Verwaltung gewünscht, vorher Zahlen und Prognosen zu bekommen. „Bisher gab es keine Diskussion und keine Alternative. Das ist schlecht.“

Ruhig gelegen, gut erreichbar

Rückendeckung bekommt Robert Böhmer von der SPD-Fraktion. „Die ehemalige Berufsschule ist gut mit dem Auto und dem Bus zu erreichen. Gleichzeitig ist sie ruhig gelegen“, erklärt Roland Fleischer. Auch gebe es auf dem Areal genügend Parkmöglichkeiten. Das sieht auch Angela Palm so. Der Linken-Stadträtin ist vor allem wichtig, dass es eine schnelle Lösung für die Bautzener Grundschüler gibt. „Wie langwierig ein Neubau ist, sehen wir ja an der Kita, die am Schützenplatz entstehen soll. Da vergehen schnell fünf Jahre“, sagt sie.

In den nächsten Monaten wird Finanzbürgermeister Robert Böhmer weitere Details bekannt geben. Dann geht es auch darum, wie sich die Grundschulbezirke neu sortieren könnten.

