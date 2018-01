Die Schneedecke ist dünn Das Wetter hat diese Woche alles im Angebot – auch eine leise Hoffnung für Skifahrer und Rodler.

Dieser Blick auf den Geisingberg zeigt einen typischen Moment für das Wetter am Dienstag. Der Himmel war blau und von Westen schieben sich schon wieder dunkle Wolken heran, die Schnee mit sich bringen. © Egbert Kamprath

Altenberg. Das Wetter im Osterzgebirge hatte am Dienstag alles zu bieten. Mal mutete es nach Frühlingssturm an, mal nach winterlichem Schneetreiben, mal schien die Sonne, mal zogen dunkle Wolken übers Osterzgebirge. Für Schnee, der liegenbleibt, war es aber nur im Kammgebiet kalt genug. Dort standen die Thermometer am Mittwoch um 14 Uhr in Zinnwald bei minus ein Grad und in Altenberg bei plus ein Grad. Das ist kalt genug für leichten Schneefall, wie er in Zinnwald nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes herrschte. Allerdings blieb die Schneedecke sehr dünn. In Zinnwald registrierten die automatischen Sensoren der Wetterstation nur zwei Zentimeter. Der Wetterverein Zinnwald hatte bei seinen Messungen Pech. Durch die Eigenwärme seines Messgeräts ist der Schnee genau dort geschmolzen und es war keine Messung möglich.

Dennoch hat sich im Kammgebiet eine schöne Winterlandschaft mit viel Raureif an Bäumen und Häusern gebildet. Dabei haben der dichte Nebel und die frostigen Temperaturen zusammengespielt. Denn in der Nacht war das Thermometer unter minus sechs Grad gesunken.

Der Schnee, der in der Nacht zu Dienstag auch in den tieferen Lagen gefallen ist, blieb aber nicht lange liegen. Denn es war zu warm. Die Temperaturen stiegen schnell über den Gefrierpunkt. In Reinberg bei Dippoldiswalde registrierte die Wetterstation kurz nach Mittag vier Grad, ähnlich warm war es in Kurort Hartha. Die Wetterstation der Freitaler Strom und Gas hat sogar fünf Grad gemessen.

Ursache für dieses wechselhafte Wetter sind Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik her über das Erzgebirge ziehen. Weil sie teilweise sehr stürmisch unterwegs waren, galt den ganzen Dienstag eine Wetterwarnung vor Windböen, die Geschwindigkeiten bis zu 50 Stundenkilometer erreicht haben, in der Nähe von Schauern sogar noch darüber.

Doch der Winter wird zurückkehren. Schon für Mittwoch rechnen die Meteorologen damit, dass selbst bis in tiefe Lagen Schnee fallen wird. Ob der aber liegenbleibt, ist offen.

Das Wechselspiel des Wetters hat Auswirkungen auf die Wintersportmöglichkeiten im Osterzgebirge. Skilanglauf ist nur noch rund um den Kahleberg möglich. Die neun Kilometer lange Loipe war mit Einschränkungen befahrbar, wie das Tourist- Info-Büro Altenberg mitteilte. Auf den übrigen Loipen und Winterwanderwegen reichte die Schneedecke nicht mehr. Nur dort, wo die weiße Decke mithilfe von Kunstschnee verstärkt wird, kommen Skifahrer und Rodler auf ihre Kosten. Am Skihang in Altenberg und am Zauberteppich für die Rodler liegen rund 30 Zentimeter Schnee, der Großteil davon ist künstlich erzeugt. Das reicht für zünftigen Spaß im Schnee. In Geising ist das noch nicht möglich. Aber die Beschneiungsanlage ist in Betrieb. So besteht Hoffnung für die Skifahrer, dass sie auch an diesem Hang bald fahren können, unabhängig davon, was die atlantischen Tiefdruckgebiete noch alles so mit sich bringen.

Skilift und Zauberteppich in Altenberg sind geöffnet von 9 bis 20 Uhr.

