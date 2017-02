Gut zu wissen Die Schloss-Frau und der Star-Architekt Die Bemühungen um einen neuen Turm auf dem Schloss werden getragen von einer Freundschaft aus Kindertagen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Randi Friese ist seit vier Jahren Sprecherin des Fördervereins Schloss Lauterbach. © Brühl Randi Friese ist seit vier Jahren Sprecherin des Fördervereins Schloss Lauterbach.

Architekt Anuschah Behzadi war der erste Turmherr. Er spendet die Bauüberwachung.

Eine schöne Frau braucht einen Hut – ein schönes Schloss braucht einen Turm. Das sagte der international erfolgreiche Leipziger Architekt Anuschah Behzadi, als er im März 2016 mit Randi Friese, seiner Freundin aus Kindertagen, im Schloss das neuste Projekt der Lauterbacher vorstellte. Dass die beiden das Vorhaben, wieder das frühere Türmchen auf das Schloss zu setzen, persönlich lieben und voranbringen, hat auch mit ihrer Freundschaft zu tun.

Die Idee für das ambitionierte Vorhaben entstand, als sich Fördervereinsmitglied Friese und der Mann mit persischen Wurzeln zufällig bei einer Art Klassentreffen wiedersahen. „Mehr als 40 Jahre waren in der Zwischenzeit vergangen, in der wir uns aus den Augen verloren hatten“, so Randi Friese. Gemeinsam hatten die beiden als Kinder in Leipzig im Fanfaren-Orchester gespielt – Anuschah trommelte. Nun trafen sie sich wieder. Die Lauterbacherin erzählt dem inzwischen bekannten Architekten augenzwinkernd: „Ich habe da ein Schloss, dem das Türmchen fehlt.“ Da war der Leipziger sofort infiziert.

Schon bald nach der Wiederbegegnung begannen in Lauterbach Vermessungsarbeiten. Dann lagen die ersten Bauzeichnungen und eine Kostenschätzung vor. Baukosten von 70 000 Euro und 10 000 Euro für die neue Turmuhr könnten zusammenkommen. Anuschah Behzadi war zum vorjährigen zehnten Jubiläum des Schlossvereins in Lauterbach und verkündete: Ich mache mit. Aus alter Verbundenheit zur Schloss-Frau Friese übernahm Behzadi alle Bauüberwachungsleistungen, er wird das gesamte Bauprojekt durch sein Büro in Leipzig kostenlos betreuen.

Sein Freund aus Jugendtagen mit ähnlicher Biografie, Künstler Yadegar Asisi, gab das Projekt der Rotunde des berühmten Pergamonmuseum Berlin einst bei Behzadi in Auftrag. Und Asisi ist auch im Kuratorium des Freundeskreises Schlösserland Sachsen aktiv. Nun engagiert sich Architekt Behzadi – sozusagen dem Zufall geschuldet –- im gleichen Freundeskreis für ein sächsisches Schloss. Denn der Freundeskreis wirbt für das Lauterbacher Türmchenprojekt als eines seiner Fördervorhaben. „Ich bin angetan von der ungewöhnlich engagierten Arbeit der Lauterbacher, die hart dafür arbeiten, um dem Schloss in kommunaler Hand den einstigen Glanz und sogar den historischen Schlossturm zurückzugeben“, so Anuscha Behzadi.

Klar war von Anfang an, dass die Gemeinde Ebersbach kein Geld zur Verfügung stellen kann. Also will der Förderverein es aus eigener Kraft schaffen. Finanziert werden soll der Turmbau aber mit Fördermitteln, die bisher noch nicht in Aussicht gestellt werden konnten. Zusätzlich ist ein Eigenanteil von 40 000 Euro nötig. „Den wollen wir hauptsächlich über Turm-Spenden erreichen. Deshalb haben wir die Kampagne ,Werden Sie Turmherr` begonnen“, sagt Randi Friese. Schon gibt es über 58 große und kleine Turmherren. Anuschah Behzadi hört diese Nachricht mit Freude.

Spendenkonto: IBAN: DE17850550000500136432, BIC: SOLADES1MEI, Verwendungszweck: Turmprojekt

zur Startseite