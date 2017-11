Die Schlösser des Riesengebirges im Blick Ein Vortrag im Museum Faktorenhof bringt am Donnerstag den Besuchern die Highlights des Hirschberger Tals nahe. Diese und zahlreiche andere Veranstaltungen gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Im Faktorenhof in Eibau wird ein Vortag über die Schlösser des Hirschberger Tals gehalten. © matthias weber

Eibau. Das Riesengebirge und das Hirschberger Tal haben viele Highlights zu bieten. Ein besonders hervorstechendes Merkmal ist allerdings die große Anzahl an Landsitzen und Schlössern rund um Jelenia Góra, dem Hauptort des Tals und „Hauptstadt“ des Riesengebirges. Am Donnerstag will Dietmar Eichhorn mit einem Vortrag im Museum Faktorenhof Eibau den Zuhörern diese Schlösser näher bringen. Der Eintritt zur Veranstaltung, die von 19 bis 21 Uhr in der Hauptstraße 214 a stattfindet, kostet drei Euro. (szo)

