Die Schlittschuhsaison ist eröffnet Dank sinkender Temperaturen konnte jetzt die Eisbahn im Hains gespritzt werden. Die erste Disco ist schon geplant.

Am Freitag war schon viel geschafft auf der Eisbahn im Freitaler Hains. Bis in den späten Abend wurde Wasser aufgetragen – am Sonnabend wird die frische Bahn für Schlittschuhfans um 9 Uhr eröffnet. © Karl-Ludwig Oberthür

Am Ende ging doch alles ganz schnell: „Als klar war, dass die Temperaturen in dieser Woche sinken, war unsere Entscheidung gefallen“, sagt Daniel Wirth vom Freitaler Freizeitzentrum Hains. Anfang der Woche begannen die Hains-Mitarbeiter, die 2 200 Quadratmeter große Fläche auf der Tennis- und Beachvolleyballanlage zu spritzen. „Zuerst mussten wir weißen Fleece-Stoff auslegen, damit die Eisbahn auch schön weiß und nicht grün aussieht“, sagt Daniel Wirth. Dann kam als Zwischenschicht noch die Eishockey-Markierung dazu. Seit Dienstag lief die Eismaschine ununterbrochen durch – noch bis zum späten Freitagabend. Einen Vorteil hatten die Mitarbeiter beim Hains dabei: Bis auf das eigentliche Eisspritzen hatten sie alle Vorbereitungen schon in den vergangenen Wochen getroffen. „Wichtig waren dabei vor allem die Banden, um die Fläche zu begrenzen“, sagt Daniel Wirth. Wenn der Boden erst einmal ausgekühlt ist und die Maschine läuft, dauert es nur noch etwa vier bis fünf Tage, bis die Eisbahn fertig ist. An diesem Wochenende können die ersten Schlittschuhfans ab 9 Uhr auf der frischen Bahn fahren. Das Hains hat sich darüber hinaus aber wieder viele Sonder-Aktionen überlegt. Die Sächsische Zeitung stellt einige davon hier vor.

Highlights auf dem Eis zurück 1 von 3 weiter Immer wieder freitags: Eis-Disco lockt mit abwechslungsreichen Klängen An jedem Freitag wackeln auf dem Eis die Hüften mehr als sonst. Die beliebte Eis-Disco mit verschiedenen Motto-Partys gibt es stets von 17 bis 21 Uhr. 11.11.: Faschingsspezial läutet vierte Jahreszeit ein Für alle Faschingsfans plant das Hains am 11. November eine Überraschung. Die ist so geheim, dass noch nichts verraten wird. 18. November: Böttcher und Fischer machen aus Menschen Curling-Steine Verrücktes Curling mit den beliebten Moderatoren von RSA: Thomas Böttcher und Uwe Fischer rüsten freiwillige Teilnehmer von 18 bis 20 Uhr mit Autoreifen aus. Die Teams werden sich dann gegenseitig übers Eis schleudern – menschliches Curling eben. Neben einer ruhigen Hand ist dann auch Kraft gefragt.

Die Eisbahn bleibt im Hains bis März aufgebaut. Schlittschuhe gibt es vor Ort.

