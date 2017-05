Die schlimmsten Schlaglöcher verschwinden Der Bauhof repariert die Straßenschäden des Winters. Für größere Vorhaben braucht die Stadt aber noch Geld.

In der vergangenen Woche hat der Bauhof damit begonnen, die schlimmsten Winderschäden in der Rosa-Luxemburg-Straße zu reparieren. Die Liste der Straßenschäden ist lang. © Dietmar Thomas

Die Mitarbeiter des Bauhofs sind dabei, die schlimmsten Winterschäden an den Straßen der Stadt zu reparieren. In der Rosa-Luxemburg-Straße wurden in den vergangenen Tagen großflächig Frostaufbrüche aufgeschnitten und mit Heißmasse ausgebessert. Und dabei wird es nicht bleiben.

Baubetriebsamt und das Bauamt der Stadt hatten die Straßenzustände in Döbeln in den vergangenen Wochen begutachtet. „Es hat in diesem Winter erhebliche Schäden an Straßen gegeben“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher. Herausgekommen ist eine Liste mit 23 Schwerpunkten, die in der nächsten Zeit abgearbeitet werden soll. Unter anderem waren Schäden an den Randstreifen in Hermsdorf und an der Straße „Zu den drei Eichen“ in Masten festgestellt worden. Auch in Zschackwitz und im hinteren Teil der Thielestraße hatte es Frostschäden gegeben. Reparaturen sind auch am Parkplatz Unnaer Straße, am Roten Kreuz und in der Reichensteinstraße nötig. Diese Reparaturen werden vom Baubetriebsamt der Stadt abgearbeitet, so Mettcher.

Für andere dringende Sanierungsarbeiten will die Stadt Geld aus dem Förderprogramm des Freistaates für kommunale Straßen und Brücken beantragen. Auf der Liste stehen insgesamt sechs Bauvorhaben im Umfang von 258 000 Euro. Unter anderem sollen für das Geld auf dem Busbahnhof Fahrspuren ausgebessert werden. Zudem seien Deckenerneuerungen auf der Waldheimer Straße und auf einem Straßenabschnitt in Großsteinbach geplant. Auch die Rosa-Luxemburg-Straße steht mit auf der Liste. Die Arbeiten sollen im Laufe des Jahres mit ausgeführt werden, so Mettcher. So lange wollte Jürgen Aurich, Leiter des Baubetriebsamtes aber im Falle der Rosa-Luxemburg-Straße nicht warten. Die schlimmsten Schlaglöcher wurden deshalb schon repariert.

Über diese Bauvorhaben hinaus hat die Stadt nicht sehr viel in Sachen Straßenbau vorgesehen. Der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal hält zwar 250 000 Euro für 250 Meter neuen Abwasserkanal in der maroden Nordstraße bereit, falls die Stadt mit dem grundhaften Ausbau beginnt. Aber die Stadt hat das Vorhaben noch nicht eingeplant. „Vielleicht wird es ja im kommenden Jahr“, sagte Baudezernent Thomas Hanns.

Ansonsten beteiligt sich die Kommune an Bauvorhaben anderer Träger. Etwa beim Ausbau der B 175 (Gake) und dem Straßenbau in Meila. Bei letzterem Vorhaben erneuert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Staatsstraße 32 durch den Ortsteil. Die Stadt hat rund 150 000 Euro für einen neuen Fußweg und eine Haltestelle eingeplant.

