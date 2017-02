Die schlimmsten Schlaglochpisten Einige Bauämter warten noch, bis der Frost aus dem Boden ist – andere beginnen schon mit der Reparatur.

Ausweichen kaum noch möglich – die Schlaglochstrecke auf der Meißner Straße in Zitzschewig, Radebeul-West. © Christian Juppe

Wir hatten mal wieder richtig Winter und der hat gearbeitet an den Straßen. Beinahe alle Strecken, die schon Risse hatten, sind wieder aufgebrochen. Hier sind die schlimmsten Schlaglochstrecken auf Hauptstraßen, die wir entdecken konnten.

Radebeul hat die gefährlichste Strecke im Ortsteil Zitzschewig

Beinahe jeder Autofahrer, der aus Richtung Coswiger Stadtgrenze nach Radebeul gefahren ist, hat Berührung mit der Schlaglochstrecke stadtwärts rechts etwa 300 Meter vor dem Obi-Markt. Ein Ausweichen ist nahezu unmöglich – einerseits, weil der Verkehr sehr dicht ist, zum anderen, weil man dies nur unter Mitnutzung der Gegenfahrbahn kann. Gewarnt wird der Autofahrer vor den Löchern zwar mit einem Schild. Fahrer, die die Stelle schon kennen, verringern bereits vorher die Geschwindigkeit und warnen damit indirekt die Nachfolgenden. Kritisch ist es besonders bei Dunkelheit.

Zwei weitere extrem schlimme Abschnitte mit einzelnen tiefen Löchern befindet sich zum einen an der Stadteinfahrt nach Dresden in Fortsetzung der Kötzschenbrodaer Straße, etwa ab dem Wohnmobilverleih Schaffer Richtung Straßenbahnschleife. Zum anderen ebenfalls auf der Meißner Straße Richtung Dresden, nahe der Kreuzung Zinzendorfstraße. Auch hier wird vor den Löchern noch nicht ausreichend gewarnt.

Aus dem Radebeuler Bauamt hieß es vor einigen Tagen noch: Es gibt derzeit keine neue Situation. Gemeint ist das zur SZ-Anfrage vor zwei Wochen, als es hieß, dass die Frostperiode erst ganz vorüber sein muss. Die Asphaltmischwerke hätten den Betrieb wegen zu kalter Nachttemperaturen noch nicht wieder aufgenommen. Derzeit erfolge noch die Aufnahme der Schäden. Es würden entsprechende Schilder gestellt und in ganz schlimmen Fällen wird mit Kaltasphalt gearbeitet. Bezahlt werden sollen die Reparaturen aus dem normalen Straßenbautopf.

Immerhin, die Dresdner haben im Bereich Spitzhausstraße, also vor Radebeul, mit der Reparatur einzelner Löcher begonnen.

Tiefe Löcher durchziehen die Neugasse. Sonst sieht es in Meißen gut aus

Fast schon ein gewohntes Bild für viele Meißner sind die zahlreichen Straßenschäden an der Neugasse. Zwischen Hahnemannsplatz und Nicolaisteg reiht sich ein Loch an das nächste. Mehrmals wurde hier bereits notdürftig geflickt. Nach Tiefbauarbeiten im Juni hatten die Stadtwerke von August bis Oktober Trinkwasserleitungen ausgetauscht. In diesem Jahr sollen Gehwege und Fahrbahn grundhaft saniert werden. Weitere schlimme Schlagloch-Pisten gibt es nach Informationen des Meißner Bauamtes derzeit nicht. Gegebenenfalls könnten im Frühjahr – bei Bedarf – größere Asphaltarbeiten durchgeführt werden, heißt es von dort.

Auf der Moritzburger Straße in Coswig wurde schon repariert

Die schlimmsten Löcher gibt es offensichtlich auf den größeren Coswiger Straßen, so auf der Moritzburger. Dort warnen Schilder davor. Das Straßenbauamt hat bereits reagiert und einige Löcher auf der Kreisstraße stopfen lassen, sagt Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier. Die Weinböhlaer Straße – eine Staatsstraße – zeigt sich zwischen Kreisverkehr und Auerstraße besonders löchrig. Hier muss das Landesamt für Straßenbau und Verkehr aktiv werden. Bei ihren Straßen wartet die Stadt, bis der Frost raus aus dem Boden und das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar ist. Dann wird festgelegt, was wo gemacht wird.

In Weinböhla sorgt neben dem Frost auch Umleitungsverkehr für Schäden

Das sagt auch Weinböhlas Bauamtsleiter Lutz Heinl. Straßenschäden wurden bisher unter anderem an den Kreuzungen Alte Weinbergstraße; Gustav-Adolf-Straße, Maxstraße; Robert-Blum-Straße sowie an der Spitzgrundstraße Höhe Sportplatz und auf der Berliner Straße Richtung Niederau registriert. Die schlimmsten Schäden weist dem Bauamtschef zufolge der Auerweg auf, wobei diese nicht nur dem Winter anzulasten sind, sondern auch dem Umleitungsverkehr der letzten Monate.

Für die dringendsten Reparaturen verwendet der Bauhof Kaltasphalt. Mit diesem „schnellen Straßenflick“ soll diese Woche begonnen werden. Straßen und Wege mit bindemittellosen Deckschichten werden später in Angriff genommen. Sie müssen erst trocken und frostfrei sein, bevor der Bauhof sie reparieren kann.

Bauhof flickt in Radeburg Löcher auf der Karnevalsumzugs-Strecke

Eine der schlimmste Schlaglochpisten in Radeburg ist derzeit vermutlich die Verbindungsstraße zwischen Bärwalde und Berbisdorf. „Dort waren die Schäden schon im Herbst so groß, dass wir Schilder aufstellen mussten“, sagt Bauhofleiter Klaus Thieme. Da helfe nur noch eine großflächige Reparatur. Durch den Frost aufgetretene Schäden wurden dagegen in der vergangenen Woche durch den Bauhof bereits in Bärwalde, Radeburg und im Gewerbegebiet in Radeburg beseitigt. „Wir fahren die Straßen nach und nach ab und flicken mit Kaltmischgut große Schlaglöcher.“ Vor dem großen Karnevalsspektakel am Sonntag werde natürlich auch die Umzugsstrecke inspiziert und bei Bedarf repariert.

Wahnsdorfer Straße ist Moritzburgs große Sorgenstrecke

In Moritzburg gibt es wie in den meisten Kommunen noch keinen kompletten Überblick über Winterschäden. „Ganz schlimm ist es aber auf der Wahnsdorfer Straße“, sagt Bürgermeister Jörg Hänisch. Auch viele Fußwege, etwa in Boxdorf seien betroffen. „Die Karlstraße in Friedewald sollte eigentlich schon vor dem Winter gemacht werden, entsprechend groß sind jetzt dort die Schäden.“ Durch die zahlreichen Abwasserbaustellen in den vergangenen Jahren gibt es aber auch viele Straßen, die so gut wie keine Schäden aufweisen. Viele Schäden gebe es im Gemeindegebiet indes auf Kreis- und Staatsstraßen, für die Moritzburg aber nicht zuständig ist. (SZ/il,red, gör, mhe)

Kurz vor Redaktionsschluss informierten uns SZ-Leser, dass auch Radebeul die ersten Winterschäden repariert.

zur Startseite