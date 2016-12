Die Schlick-Schlürfer sind da Der Postaer Hafen wird vom Schlamm befreit. Weit gereiste Fachleute übernehmen das.

Günther Thiele von der Abteilung Segeln des SV Fortschritt Pirna beobachtet den Beginn des Schlamm-Absaugens aus dem Postaer Hafen. Bei Flachwasser hatten die Boote zuletzt ein Problem auszulaufen, so verschlammt war das Hafenbecken.

Der Schlamm wird auf dem Postaer Elbeparkplatz in riesige Gewebeschläuche gefüllt.

Pirna. Der Postaer Elbeparkplatz ist komplett schwarz. Fast seine gesamte Fläche ist mit dunklem Gewebe ausgelegt, die Szene könnte ein Verhüllungsprojekt des Künstlers Christo sein. Allerdings handelt es sich hier nicht um Planen, sondern um schwarze Textilschläuche, denen man in den kommenden Tagen beim Umfangswachstum zuschauen kann. Sie werden mit Schlamm aus dem Postaer Hafen gefüllt.

Nach jahrelangem Bangen um Fördermittel begann am Donnerstag die Sanierung des Hafenbeckens. Rund 2 600 Kubikmeter Schlick wird ein Saugbagger vom Grund des Beckens schlürfen und mittels einer über 200 Meter langen Leitung in die Textilschläuche auf dem Parkplatz pumpen. In dem wasserdurchlässigen Gewebe wird der Schlamm dann bis zum Frühjahr trocknen, sodass nur noch festes Material auf eine Deponie geschafft werden muss.

Den Transport von Wasser spart man sich dank der ausgeklügelten Technik. Das nämlich fließt aus den Textilbahnen in die Elbe ab. Um Fachleute zu finden, die diese Technik beherrschen, musste sich das mit der Hafensanierung beauftragte Unternehmen Grundbau aus Moritzburg bis in die Niederlande umschauen. Dort hat die Firma Royal Smals ihren Hauptsitz, die sich europaweit auf Nassbaggerarbeiten und Gewässermanagement spezialisiert hat. Was in Pirna in den kommenden Wochen passiert, nennen die Fachleute „intelligentes Baggern“ – so effektiv und gleichzeitig so umweltschonend wie möglich. Denn das Hafenbecken ist ein geschütztes Biotop, das nicht nur von den Sportbootbesitzern, sondern zum Beispiel auch vom Biber genutzt wird. Die Umweltbehörden überwachen die Arbeiten und schauen unter anderem darauf, dass dem besonders geschützten Liegenden Büchsenkraut, das im hinteren Teil des Beckens wächst, die Lebensgrundlage nicht entzogen wird.

Nach dem Absaugen des Schlamms soll das Hafenbecken wieder eine Wassertiefe von rund 2,50 Meter haben, erläutert Planer Jürgen Schulz aus Pirna. Zuletzt hatten die Bootssportler manchmal nicht einmal mehr die sprichwörtliche Handbreit Wasser unterm Kiel. Die Segler vom SV Fortschritt, die den Hafen betreuen, sind überglücklich, dass er jetzt endlich saniert wird. „Wir hoffen, dass in der kommenden Saison wieder bis zu 20 Boote hier einen Liegeplatz finden“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Schaarschmidt.

Ganz billig ist die Sanierung nicht. Fast 500 000 Euro kostet sie insgesamt, allerdings bekommen die Vereinssportler eine hundertprozentige Förderung von Bund und Land aus dem Hochwasser-Sanierungsfonds. Die Stadt Pirna unterstützt den SV Fortschritt fachlich, die Koordination des Vorhabens läuft über das Pirnaer Bauamt.

Die Baggerarbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, das Trocknen des Schlamms in den Textilschläuchen auf dem Parkplatz dauert aber voraussichtlich bis März. Im April wollen die Segler ihren neuen Hafen in Betrieb nehmen.

